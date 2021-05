Ein Infizierter bringt ganz Sydney die Maskenpflicht

Erstmals seit einem Monat sind in Sydney wieder Corona-Infektionen aufgetreten. Die Behörden der australischen Metropole suchten am Donnerstag fieberhaft nach dem Ursprung der Ansteckungen. Nun gibt es neue Vorsichtsmaßnahmen: Die fünf Millionen Einwohner müssen wieder eine Maske in Innenräumen und im öffentlichen Nahverkehr tragen. «Wir denken, dass dies angesichts des Risikos eine angebrachte Maßnahme ist», erklärte die Regierungschefin des Bundesstaates New South Wales, Gladys Berejiklian.

Infizierter besuchte Kinos und Restaurants

Zuvor fielen die Corona-Tests eines Mannes in den Fünfzigern und einer Frau positiv aus. Es waren die ersten Ansteckungsfälle in Sydney außerhalb von Quarantäne-Hotels seit Anfang April. Wie sie das Virus einfingen, ist laut der französischen Agence France-Presse noch unklar.

Erste Untersuchungen zeigten nach Angaben der Gesundheitsämter einen Zusammenhang mit einem Reisenden, der aus den USA zurückgekehrt war und seine Quarantäne in einem der Hotels der Stadt beendet hatte. Die «Washington Post» präzisiert: Der Infizierte habe in der Stadt vier Grillgeschäfte, einen Metzger, mehrere Restaurants und ein Kino besucht, die meilenweit voneinander entfernt waren.

Australien konnte die Ausbreitung des Virus bisher durch strenge Grenzkontrollen gut eindämmen. Die letzten Ausbrüche traten bloß lokal auf.

Not to take the Sydney covid case lightly but this guy's barbecue rampage is commendable. pic.twitter.com/IFmCISvJM8 — Marcus Brooke-Smith (@MBSin140) May 5, 2021

(L'essentiel/Marcel Urech)