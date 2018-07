Die EU und die USA haben eine neue Bromance

Jean-Claude Juncker kam am Mittwoch nicht mit leeren Händen aus Washington zurück. Nach einem Treffen mit Donald Trump kündigte der luxemburgische Präsident der Europäischen Kommission ein Handelsabkommen zwischen der EU und den Vereinigten Staaten an. Beide Seiten könnten um einen Handelskrieg herum kommen. Europa hat versprochen, mehr Soja aus den USA zu importieren, Washington setzt eine Arbeitsgruppe zur Überprüfung der Steuern auf europäischen Stahl und Aluminium ein.

Sind die Spannungen jetzt erfolgreich abgebaut? Bahnt sich etwa gar einen neue Bromance zwischen Trump und Juncker an? Zumindest Trump scheint fest davon überzeugt zu sein, schreibt er doch auf Twitter: «Die Europäische Union, vertreten durch Jean-Claude Juncker, und die Vereinigten Staaten, vertreten durch deren ehrenwerten Diener, lieben einander.»

Obviously the European Union, as represented by @JunckerEU and the United States, as represented by yours truly, love each other! pic.twitter.com/42ImacgCN0 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 juillet 2018

Auch seine weiteren Tweets feiern die neue alte Beziehung zu Europa. Der Mittwoch sei «ein großer Tag für einen freien und fairen Markt» gewesen, er sei begeistert, dass die EU anfange «Sojabohnen von unseren großartigen Farmern» zu kaufen und dass er sich über das «großartige Treffen» und das «sehr starke Einverständnis» zwischen ihm und seinem neuen Bro freue. Mal schauen, wie lange die Freude währt.

Great to be back on track with the European Union. This was a big day for free and fair trade! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 juillet 2018

European Union representatives told me that they would start buying soybeans from our great farmers immediately. Also, they will be buying vast amounts of LNG! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 juillet 2018

Great meeting on Trade today with @JunckerEU and representatives of the European Union. We have come to a very strong understanding and are all believers in no tariffs, no barriers and no subsidies. Work on documents has already started and the process is moving... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 juillet 2018

...along quickly. European Union Nations will be open to the United States and at the same time benefiting by everything we are doing for them. There was great warmth and feeling in the room - a breakthrough has been quickly made that nobody thought possible! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 juillet 2018

