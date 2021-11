Äthiopien ruft den nationalen Notstand aus

Die äthiopische Regierung hat angesichts des Vorrückens der Streitkräfte der Region Tigray einen nationalen Notstand ausgerufen. Es drohte ein Vormarsch auf die Hauptstadt Addis Abeba, nachdem die Tigray-Kräfte die zwei strategisch wichtigen Städte Dessie und Kombolcha entlang einer Schnellstraße in die Hauptstadt eingenommen hatten.

Konflikt dauert seit einem Jahr an

Die Ausrufung des Notstands durch den äthiopischen Ministerrat am Dienstag ist das bislang deutlichste Signal der Alarmierung der Regierung von Ministerpräsident Abiy Ahmed. Er hatte in dieser Woche vor einem Jahr Soldaten aus einem Nachbarland gestattet, in die Region Tigray vorzudringen und an der Seite der äthiopischen Streitkräfte gegen die Volksbefreiungsfront Tigrays, TPLF, vorzugehen. Die darauf folgenden heftigen Kämpfe dehnen sich seither immer weiter aus. Es gibt Berichte von Massakern und Massenvergewaltigungen. Die TPLF wies die Vorwürfe von Massakern als «absolut falsch» zurück.

Von unabhängiger Seite lassen sich sowohl die Angaben von Rebellen als auch der Regierung kaum überprüfen, da die Kommunikation in weiten Teilen unterbrochen und das Gebiet für Journalisten nicht zugänglich ist. Die Versorgungslage gilt als katastrophal, nach UN-Angaben leiden allein in Tigray 400’000 Menschen an Hunger.

USA warnten vor Belagerung

Die USA haben die Kräfte Tigrays, die die äthiopische Regierung vor dem Amtsantritt Abiys lange dominierten, vor Versuchen gewarnt, die Hauptstadt Addis Abeba zu «belagern».

Der nationale Notstand tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft und soll für sechs Monate andauern. Die Regierung kann eine Ausgangssperre verhängen, den Verkehr und das Reisen einschränken und jeden auf unbestimmte Zeit festnehmen, der im Verdacht steht, Verbindungen zu einer terroristischen Gruppe zu haben. Lokale Verwaltungen in einigen Gebieten könnten aufgelöst und durch Militärs ersetzt werden.

Solche Maßnahmen würden per Gesetz umgesetzt. Es wurde erwartet, dass die äthiopischen Abgeordneten innerhalb von 48 Stunden zusammentreten.





