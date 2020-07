Trump unterbricht Interview bei seinem Haussender

Ein Sonntagsinterview mit US-Präsident Donald Trump sorgt bereits vor der Ausstrahlung für Schlagzeilen. Der Sender Fox News hat am Freitag auf Twitter einen Ausschnitt davon publiziert. Es ist das erste Sonntagsinterview mit Trump seit mehr als einem Jahr. Geführt wird es von Moderator Chris Wallace.

Im Interview macht Trump die falsche Aussage, dass sein Herausforderer Joe Biden die Polizei finanziell schwächen wolle. Biden habe eine entsprechende Charta unterschrieben. Wallace widerspricht ihm sofort, doch Trump bleibt dabei und unterbricht das Interview, um sich das entsprechende Dokument holen zu lassen.

Wie «The Guardian» berichtet, bestätigt das Dokument den Vorwurf von Trump nicht. Biden hat demnach zudem mehrmals gesagt, dass er die Forderung nach einer finanziellen Schwächung der Polizei nicht unterstützt, aber zu einer Polizeireform aufruft.

In einem Tweet vom Samstag wiederholte Trump aber den Vorwurf. «Joe Biden will die Polizei finanziell schwächen. Er mag andere Wörter dafür brauchen, aber wenn man hinschaut, ist es das, was er machen will.» Das sorgt für Kritik. «Sogar Chris Wallace von Fox News sagt, dass Sie diesbezüglich lügen. Geben Sie auf», heißt es etwa in einer Antwort auf den Tweet.

(L'essentiel/Thomas Mathis)