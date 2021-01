Trump bittet Anhänger «friedlich zu bleiben»

Bei der Bestätigung der Ergebnisse der US-Präsidentenwahl im US-Kongress, ist es vor dem Kapitol in Washington zu Zusammenstößen zwischen Anhängern des abgewählten Präsidenten Donald Trump und Sicherheitsleuten gekommen. Diese haben sich Zugang zum Kapitol verschafft.

Auf Bildern mehrerer TV-Sender war zu sehen, wie Hunderte Unterstützer des US-Präsidenten nach einer Rede Trumps auf den Parlamentssitz zumarschierten, einige lieferten sich Handgreiflichkeiten mit Einsatzkräften. Der Washington Post zufolge wurden mindestens zwei zum Parlamentskomplex gehörende Gebäude in der Nähe evakuiert. Die Demonstranten haben dann Barrikaden heruntergerissen und sich Zugang zum Kapitol verschafft.

Das Gebäude des US-Kongresses befand sich wenig später im Lockdown. Politiker von Republikanern und Demokraten befanden sich am Mittwoch im Innern des Gebäudes, die Kongresssitzung wurde unterbrochen. Trump hatte in seiner Rede über angeblichen Betrug bei der US-Präsidentenwahl seine Anhänger dazu aufgerufen, zum Kapitol zu ziehen, das den Senat und das Abgeordnetenhaus beherbergt. Am späteren Mittwochnachmittag nachdem seine Anhänger das Capitol stürmten, rief Trump sie auf Twitter dazu auf, «friedlich zu bleiben» und die Polizei zu unterstützen. .

(L'essentiel/dpa)