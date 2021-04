Polizistin wegen fahrlässiger Tötung angeklagt

«Taser!», rief die US-amerikanische Polizistin Kim Potter mehrfach. Dann schoss sie auf den 20-jährigen Afroamerikaner Daunte Wright – allerdings nicht wie angekündigt mit einem Elektroschocker, sondern ihrer Dienstwaffe. Dabei verletzte sie Wright tödlich.

Nun wird Kim Potter angeklagt. Sie muss sich wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht verantworten. Das schreiben verschiedene US-Medien übereinstimmend. Zuvor schon musste die seit 26 Jahren im Dienst der Polizei stehende Beamtin ihren Badge abgeben.

«Tragischer Tod»

Die Polizei stellt sich auf den Standpunkt, es habe sich dabei um ein tragisches Missgeschick gehandelt. «Die Beamtin hat ihre Schusswaffe anstelle ihres Tasers gezogen», sagte Polizeichef Tim Gannon. Er sprach von einer «versehentlichen Schussabgabe» und einem «tragischen Tod».

Andere sehen den Vorfall im Kontext der «Black Lives Matter»-Bewegung, die systematische Polizeigewalt gegenüber Afroamerikanern anprangert. In der ohnehin schon gespannten Situation rund um den Tod des Afroamerikaners George Floyd flammten die Proteste neu auf.

Daunte Wright starb nur 25 Kilometer von dem Ort entfernt, an dem der weiße Polizist Derek Chauvin George Floyd das Knie so lange in den Nacken drückte, bis dieser ohnmächtig wurde und später starb. Aktuell läuft die Gerichtsverhandlung gegen Derek Chauvin in Minneapolis. Ihm wird Mord vorgeworfen.

(L'essentiel/Reto Heimann)