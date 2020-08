Kim Jong-​​un soll im Koma liegen

Im April kursierten Gerüchte, Kim Jong-un befände sich nach einer Operation in Lebensgefahr. Es war gar davon die Rede, dass der nordkoreanische Machthaber gestorben sei. Kurz darauf aber zeigte er sich nach wochenlanger Abstinenz wieder in der Öffentlichkeit. Nun gibt es erneut Spekulationen um dessen Gesundheitszustand. Er soll sich im Koma befinden, sagt laut dem «Mirror» Chang Song-min gegenüber südkoreanischen Medien. «Noch aber ist er am Leben», so der ehemalige Berater von Südkoreas früherem Präsident Kim Dae-jung.

Der Diplomat führt weiter aus, dass Kim Jong-un bereits ein paar seiner Aufgaben an seine jüngere Schwester Kim Yo-jong übergeben habe, um «den Stress etwas zu verringern». Zu ihren Bereichen sollen beispielsweise die Verhandlungen mit den USA und Südkorea gehören. Aber, so Chang Song-min: «Eine komplette Nachfolgeregelung gibt es noch nicht.»

Sollte sich dies bewahrheiten, wäre dies eine Katastrophe für das Land, so der Diplomat.

Gegen diese Gerüchte sprechen Bilder, die nordkoreanische Medien erst vor wenigen Tagen veröffentlicht haben. Sie sollen Kim Jong-un demnach bei einem Regierungstreffen vor fünf Tagen zeigen. Die Nachrichtenagentur Reuters jedoch sagt laut «Daily Mail», dass diese Bilder nicht unabhängig verifiziert werden könnten.

(L'essentiel/Yasmin Rosner)