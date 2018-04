«Russland hätte keine Chance gegen die USA»

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der US-Präsident Donald Trump hat auf Twitter angekündigt, Raketen gegen das syrische Regime einzusetzen. Dem wird vorgeworfen, am Samstag einen Giftgasangriff gegen Zivilisten geführt zu haben. Russland stellt sich hinter die syrische Regierung von Machthaber Baschar al-Assad und warnt die USA vor einem Eingreifen. Der Sicherheitsexperte Albert A. Stahel sagt, wie gefährlich die Situation zurzeit ist.

Albert A. Stahel



Herr Stahel, Donald Trump kündigt einen US-Raketenangriff in Syrien als Reaktion auf den Giftgasangriff des Assad-Regimes auf Zivilisten an. Wie wird der Schlag aussehen?

Trump möchte nur einen begrenzten Luftschlag mit Marschflugkörpern gegen syrische Flugplätze. Die US-Generäle und Israel würden einen massiven Luftschlag auf eine ganze Reihe von weiteren Zielen bevorzugen. Vermutlich wird es etwas zwischendrin sein.

Auf Twitter griff Trump Russland bereits verbal an. Wie wird Russland auf die US-Raketen reagieren?

Es gibt nur eine große Militärmacht in der Welt: Die USA ist in diesem Sinne der «Platzhirsch». Russland hätte mit konventionellen Streitkräften allein keine Chance gegen die USA – die Reaktion der Russen wird sich deshalb in Grenzen halten.

Dreht sich die Gewaltspirale in Syrien weiter?

Ich würde den Fokus nicht zu sehr auf die russischen Militärs in Syrien setzen. Es ist eher wahrscheinlich, dass der US-Luftschlag vor allem die iranischen Truppen und deren Milizen in Syrien treffen wird.

Was könnte dann passieren?

Der Iran könnte allenfalls Vergeltung an den im Irak stationierten US-Truppen ausüben. Das würde eine weitere Eskalationsstufe bedeuten.

