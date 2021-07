Deutschland und USA vor Einigung im Pipeline-​​Streit

Im Streit um die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 stehen die USA nach eigenen Angaben kurz vor einer Einigung mit Deutschland. «Wir haben noch keine endgültigen Details zu verkünden, aber ich denke, ich kann bald mehr sagen», sagte der Sprecher des US-Außenministeriums Ned Price am Dienstag. «Die Deutschen haben nützliche Vorschläge gemacht», sagte er mit Blick auf den Besuch der deutschen Kanzlerin Angela Merkel bei US-Präsident Joe Biden in der vergangenen Woche im Weißen Haus.

Man sei dem gemeinsamen Ziel näher gekommen, um «Russland daran zu hindern, Energieströme als Waffe einzusetzen», sagte Price. Merkel hatte bei ihrem Besuch in Washington Differenzen mit Präsident Biden eingeräumt. Beide waren sich aber einig, dass die Ukraine ein Transitland für russisches Erdgas bleiben müsse – auch nach der Inbetriebnahme von Nord Stream 2.

