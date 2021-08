Republikaner gehen auf Biden los

The Trump/Biden calamity unfolding in Afghanistan began with the Trump administration negotiating with terrorists and pretending they were partners for peace, and is ending with American surrender as Biden abandons the country to our terrorist enemies. https://t.co/PQ1i5W6zZt — Liz Cheney (@Liz_Cheney) August 14, 2021

US-Präsident Joe Biden steht nach dem Eroberungszug der militant-islamistischen Taliban in Afghanistan im Kreuzfeuer führender Republikaner. Der «verpfuschte Abzug» aus Afghanistan und die «hektische Evakuierung» von Amerikanern und afghanischen Helfern sei ein «beschämendes Versagen der amerikanischen Führung», sagte der Minderheitsführer der Republikaner im US-Senat, Mitch McConnell, am Sonntag (Ortszeit). Die USA hätten die Möglichkeit gehabt, «diese Katastrophe zu vermeiden».

Rep. Liz Cheney on Afghanistan: "What we’re seeing now is actually the opposite of ending war." https://t.co/RaAgjPSjFa pic.twitter.com/e9dfdG8vtR — ABC News (@ABC) August 16, 2021

Die prominente Republikanerin Liz Cheney erklärte: «Was wir gerade in Afghanistan erleben, ist das, was passiert, wenn sich Amerika aus der Welt zurückzieht.» Der damalige Präsident Donald Trump und Biden würden dafür die Verantwortung tragen, sagte sie dem Sender «ABC». Die Verbündeten der USA würden sich fragen, ob sie überhaupt auf die Vereinigten Staaten zählen könnten, sagte Cheney. Sie ist die Tochter des früheren Vize-Präsidenten Dick Cheney.

After speaking with various U.S. military leaders, one thing I am certain of is the military has consistently given sound advice to both Presidents Biden and Trump. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) August 14, 2021

Es sei nur eine Frage der Zeit, bis die Terrorgruppe Al-Kaida in Afghanistan wieder auftauche, schrieb der republikanische Senator Lindsey Graham auf Twitter. «Präsident Biden scheint sich der terroristischen Bedrohung, die von einem von den Taliban regierten Afghanistan ausgeht, nicht bewusst zu sein.» Biden hatte den Abzug der US-Truppen aus Afghanistan immer wieder vehement verteidigt. Ein weiteres Jahr oder fünf weitere Jahre US-Militärpräsenz würden keinen Unterschied machen, hatte Biden erst am Samstag betont.

The Biden administration is defending its actions on the U.S. withdrawal from Afghanistan, insisting their hands were tied by the previous administration. @jonkarl reports. https://t.co/lKJdhI8QL5 pic.twitter.com/zSC59hdkzh — ABC News (@ABC) August 16, 2021

