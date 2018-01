Arnold Schwarzenegger hat sich mit deutlichen Worten zu Donald Trumps Plänen zur drastischen Erweiterung der Offshore-Ölbohrungen an den meisten US-Küsten geäußert: «Fasse Kalifornien nicht an. Wenn du bohren willst, mach es vor Mar-a-Lago,» twitterte Schwarzenegger mit Bezug auf das Resort des Präsidenten in Palm Beach, Florida.

Die Trump-Regierung, die den Begriff «Klimawandel» von allen Regierungs-Webseiten hat streichen lassen, hatte die Auflagen fürs Fracking gelockert. Innenminister Ryan Zinke hatte gleichzeitig die Landschaftsschutzgebiete verkleinert und Offshore-Ölbohrungen an den meisten US-Küsten erlaubt, wogegen selbst republikanische Gouverneure Sturm laufen.

Der Republikaner Schwarzenegger war von 2003 bis 2011 Gouverneur Kaliforniens. Der 70-Jährige hat sich zu einem prominenten Befürworter der Umwelt und der erneuerbaren Energien entwickelt.

Our fishing, tourism, and recreation industries employ hundreds of thousands of great people. Our coasts are an economic gold mine. Do not put them at risk.