Melania kam alleine zur Rede ihres Ehemanns

Melania Trump ist alleine und nicht in der Präsidentenlimousine zu Donald Trumps Rede zur Lage der Nation im Kapitol angereist. Damit bricht sie nicht nur mit einer alten Tradition, sondern feuert die Gerüchte um eine Ehekrise erneut an. Das First Couple wurde laut «CNN» seit Silvester nicht mehr gemeinsam gesehen.

Die 47-Jährige tauchte nur kurz vor dem Start der Rede ihres Ehemanns auf. Im Kongress winkten Melania und Donald Trump sich kurz zu, bevor dieser zu seiner 80-minütigen State of the Union-Rede anhob. Melanias Hosenanzug von Christian Dior in creme sowie ihre weiße Dolce&Gabbana-Bluse erinnerten dabei an das Outfit von Demokratinnen bei der letztjährigen Kongressrede Trumps. Sie protestierten gegen Trumps Politik durch das Tragen von Weiß, der Farbe der Suffragetten, einer Frauenrechtsbewegung Anfang des 20. Jahrhunderts.

Obamas und Bushs reisten gemeinsam an

Laut Sarah Sanders, der Sprecherin des Weißen Hauses, sei die Solo-Anreise der First Lady «aus keinem anderen Grund erfolgt als dass sie so die Gäste begrüßen und er direkt reingehen kann.» Barack und Michelle Obama sowie George und Laura Bush reisten in den jeweils acht Jahren Amtszeit stets gemeinsam zur Rede.

Es war der erste öffentliche Auftritt Melanias seit einem Bericht des Wall Street Journal über einen angeblichen Seitensprung Trumps und ein Schweigegeld, das Trumps Anwälte der Pornodarstellerin Stephanie Clifford alias «Stormy Daniels» gezahlt haben soll. Kurz darauf hatte Melania Trump ihre Reise zum Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos abgesagt. Sie ließ ihren Ehemann allein fliegen – und heizte die Washingtoner Gerüchteküche an.

(L'essentiel/sda)