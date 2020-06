Republikaner Colin Powell stellt sich gegen Trump

Powell, ein Republikaner wie Präsident Donald Trump, war in der ersten Amtszeit von George W. Bush zwischen 2001 und 2005 Außenminister. Dem Sender CNN sagte er am Sonntag, Trump entferne sich von der Verfassung und werde «gefährlich für unsere Demokratie, gefährlich für unser Land».

«Er lügt über Dinge, und er kommt damit durch, weil Menschen ihn nicht zur Rechenschaft ziehen», sagte der Ex-General und kündigte an, er werde bei der Präsidentenwahl im November für den Demokraten Joe Biden stimmen. «Ich kann Präsident Trump in diesem Jahr in keinster Weise unterstützen.» Mit Powell stellt sich damit einer der bisher ranghöchste Republikaner gegen Trump.

Trump hat die Kritik des früheren Außenministers zurückgewiesen. Zugleich warf er dem Ex-Chefdiplomaten Versagen vor: «In seiner Zeit war er schwach und hat jedem alle Art von Zugeständnissen gemacht – so schlecht für die USA», schrieb Trump auf Twitter.

Colin Powell was a pathetic interview today on Fake News CNN. In his time, he was weak & gave away everything to everybody - so bad for the USA. Also got the “weapons of mass destruction” totally wrong, and you know what that mistake cost us? Sad! Only negative questions asked.