10 Millionen Kopfgeld für Drogenboss «El Mencho»

Die USA haben auf den Anführer eines mexikanischen Drogenkartells ein Kopfgeld von zehn Millionen Dollar ausgesetzt. Die Belohnung wird für Hinweise versprochen, die zur Ergreifung des 52-jährigen Nemesio Oseguera Cervantes alias «El Mencho» führen können.

US-Justizminister Jeff Sessions bezeichnete dessen Kartell Jalisco Nueva Generación am Dienstag als eine der «fünf gefährlichsten transnationalen kriminellen Organisationen der Welt».

Kartell «vergiftet und tötet Amerikaner im ganzen Land»

Das Kartell schmuggle Monat für Monat mindestens fünf Tonnen Kokain und fünf Tonnen Methamphetamin in die USA. Es «vergiftet und tötet Amerikaner im ganzen Land, stiehlt unseren Wohlstand und unsere Sicherheit», sagte Sessions.

Neben dem Kopfgeld richteten die US-Behörden eine Telefonhotline sowie eine E-Mail-Adresse und einen Twitter-Account für Hinweise auf den Aufenthaltsort von «El Mencho» ein.

Sohn und Ehefrau in Haft

Beschuldigt wurden zudem 44 weitere Mitglieder des Kartells, darunter der Sohn des Anführers, Rubén Oseguera González, genannt «Menchito».

Der 28-jährige Inhaber eines US-Passes ist seit 2015 in Mexiko in Haft, ebenso wie «El Menchos» Frau Rosalinda González Valencia, die im Mai festgenommene Finanzchefin des Kartells.

50 Milliarden Dollar angehäuft

Das von Nemesio Oseguera Cervantes geführte Kartell Jalisco Nueva Generación ist eines der mächtigsten in Mexiko. Seit seiner Gründung im Jahr 2011 soll es 50 Milliarden Dollar angehäuft haben.

Es ist in drei Viertel der mexikanischen Bundesstaaten verwurzelt und unterhält Beziehungen zu Verbrecherorganisationen in Europa, Asien, den USA und in anderen lateinamerikanischen Ländern.

