Trump zahlt drei Millionen für Neuauszählung

Eine Neuauszählung der Stimmen in Milwaukee County, dem größten County Wisconsins, hat für Donald Trump nicht das gewünschte Ergebnis gebracht. Insgesamt drei Millionen Dollar investierte das Trump-Team in die Neuauszählung. Doch profitiert von der Neuauszählung hat bisher sein Gegner Joe Biden. Er hat nun 132 Stimmen mehr auf dem Konto, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Eine Neuauszählung läuft derzeit auch in Dane County. Das Ergebnis soll an diesem Wochenende vorliegen.

Auch in Pennsylvania hat Trump eine Niederlage erlitten. Ein Berufungsgericht lehnte eine Klage Trumps am Freitag als grundlos ab. «Eine Wahl unfair zu nennen, macht die Wahl nicht unfair. Klagen bedürfen spezifischer Vorwürfe und dann Beweisen. Hier haben wir weder noch», schrieb Richter Stephanos Bibas. «Freie und faire Wahlen sind das Lebenselixier unserer Demokratie», schrieb der Richter, der Ende 2017 von Trump für seine Stelle in Philadelphia nominiert worden war.

(L'essentiel/SDA/fur)