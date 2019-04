Trump geht viral mit Vater-​​News und Orangen

Bereits zum vierten Mal hat US-Präsident Donald Trump behauptet, dass sein Vater in Deutschland geboren worden sei – dabei stimmt dies nicht. Sein Vater, Fred Trump, wurde in New York in der Bronx geboren, wo er auch aufwuchs. Wieso der Präsident immer wieder behauptet, dass sein Vater in Deutschland geboren worden sei, ist unklar.

Das Thema kam laut «USA Today» am vergangenen Dienstag während eines Gesprächs über die Nato und Deutschland erneut auf. Dabei sagte Trump: «Ich meine, Deutschland zahlt wirklich nicht genug. Ich habe großen Respekt für Angela und ich habe großen Respekt für ihr Land. Mein Vater ist Deutscher, richtig? War Deutscher. Geboren in einem wundervollen Ort in Deutschland, daher habe ich positive Gefühle gegenüber Deutschland.»

Diese Aussage stimmt aber nicht. Nur Trumps Großeltern stammen ursprünglich aus Europa und wanderten schließlich in die USA aus. Es handelt sich dabei um das vierte Mal, dass Trump diese Falschaussage macht. Im letzten Jahr behauptete er gegenüber Fox News, dass sein Vater Deutscher sei. Auch zum Thema EU sagte er: «Wir lieben die Europäische Union, wissen Sie, ich war vor vielen Jahren dort, meine Eltern wurden in der EU geboren.»

Auch in einem Interview über den Mueller Report am vergangenen Dienstag wirkte er leicht verwirrt, als er mit der Aussprache des englischen Wortes «origin» (Ursprung) haderte und stattdessen mehrfach das Wort «orange» verwendete: «I hope they now go and take a look at the oranges. The oranges of the, uh, uh, investigation.» Mittlerweile avanciert der Videoclip vom Versprecher zum viralen Hit im Netz.

