Diese Theorien zu 9/11 halten sich bis heute

Die Bilder vom 11. September 2001 haben sich ins Gedächtnis eingebrannt. Sie zeigen, wie um 8.46 Uhr Ortszeit ein Passagierflugzeug in den nördlichen Turm des World Trade Centers (WTC) rast und um 9.03 Uhr ein weiteres den Südturm trifft. Beide Türme stürzten später zusammen. Auch in der Hauptstadt der USA, Washington, kam es an diesem Dienstag zu Anschlägen. Dort traf ein weiteres Flugzeug das Pentagon und vor dem US-Außenministerium explodierte eine Autobombe. In Pennsylvania stürzte nahe Pittsburgh eine Passagiermaschine ab. Dies aufgrund von Kämpfen im Cockpit. Denn auch sie war von Terroristen gekapert worden.

Hinter den Angriffen steckten 19 Mitglieder des islamistischen Terrornetzwerks Al-Qaida unter der Führung von Osama bin Laden. Tausende Menschen verloren ihr Leben; noch mehr wurden verletzt. Zehntausende Überlebende, Helferinnen und Helfer leiden bis heute an den Folgen. Doch obwohl die Angriffe vom 11. September gut dokumentiert sind, gab und gibt es Zweifel an der offiziellen Version. In den USA gibt es sogar eine eigene «Truther»-Bewegung, die die wahre Wahrheit zu kennen meint. Dass sie sich auch bezüglich dieser nicht einig sind, stört sie nicht.

«Es war ein Inside-Job»

Viele «Truther» und laut Medienberichten jeder dritte Amerikaner beziehungsweise Amerikanerin glauben, dass es ein «Inside-Job» war. Sie glauben, dass die damalige Bush-Regierung die Anschläge bewusst geschehen ließ. Andere gehen sogar noch einen Schritt weiter und behaupten, dass einige Personen innerhalb der US-Regierung die Attacken selbst geplant und mithilfe Dritter durchgeführt haben, um einen Vorwand zu schaffen, in Afghanistan und im Irak einzumarschieren. Dabei sei es ihnen um Öl gegangen, so die Argumentation.

Stichhaltige Beweise gibt es für diese Theorie nicht. Schon beim Angriff der Japaner auf Pearl Harbor im Zweiten Weltkrieg gab es Gerüchte, die US-Regierung habe den Angriff absichtlich geschehen lassen, um sich den Rückhalt der Bevölkerung für einen Kriegseintritt zu sichern.

«Es ging um Insider-Deals an der Börse»

«Ungewöhnliches Verhalten» kurz vor den Anschlägen, wollen Anhängerinnen und Anhänger dieser Verschwörungstheorie an den Aktienmärkten bemerkt haben. Etwa die Verkäufe von Anteilen großer US-Fluglinien. Den Vertreterinnen und Vertretern dieser vermeintlichen Erklärung zufolge wurden die Anschläge von einer geheimen Elite durchgeführt, die sich dadurch bereichert hat.

Daran ist jedoch nichts: Die 9/11-Untersuchungskommission kam nach Überprüfungen zum Schluss, dass in den Tagen vor den Anschlägen zwar tatsächlich überdurchschnittlich viele Verkaufsoptionen der betroffenen Fluglinien platziert wurden, allerdings nicht so viele, dass es sich um Insidergeschäfte handeln könne.

«Der Mossad war's»

Einer anderen Verschwörungstheorie zufolge soll nicht Al-Qaida, sondern Israel hinter den Anschlägen gesteckt haben – wahlweise der israelische Geheimdienst Mossad und/oder die jüdische Bankiersfamilie Rothschild.

Dabei handelt es sich um eine Schuldzuweisung, die bereits in der Vergangenheit auftauchte, wie die deutsche Bundeszentrale für politische Bildung schreibt: «Verschwörungstheorien über das sogenannte Weltfinanzjudentum dienten bereits im Dritten Reich der Volksaufhetzung.» Die Behauptung, unter den mehr als 3000 Opfern der Anschläge habe es keinen Jüdinnen und Juden gegeben, weil diese vorab gewarnt worden seien und deshalb nicht in den Gebäuden waren, wurde «mehrfach als falsch widerlegt.»

«Es gab überhaupt keine Flugzeuge»

Einige Verschwörungstheoretiker sind davon überzeugt, dass überhaupt keine Flugzeuge ins World Trade Center geflogen sind. Auch dass eine Passagiermaschine ins Pentagon stürzte, wird bestritten. Selbst die Tatsache, dass es unzählige Fotos und Videos von dem Tag gibt, irritiert die Anhängerinnen und Anhänger dieser Theorie nicht. Ihre Erklärung: Die Bilder wurden von den Medien manipuliert und die Augenzeugenberichte stammen von Geheimagentinnen und -agenten der US-Behörden. Dagegen spricht jedoch, dass Menschen Angehörige und Freunde bei den Abstürzen verloren haben, die in den Maschinen saßen. Zudem bestätigen Passagierlisten der Flüge, dass die Terroristen an Bord der Flugzeuge waren.

«Die Gebäude wurden gesprengt»

Dass Nord- und Südturm des WTC sowie das Pentagon von Flugzeugen getroffen wurden, bestreiten die Verfechterinnen und Verfechter dieser Verschwörungstheorie nicht. Aber sie glauben nicht, dass sie der Grund für die Einstürze der Zwillingstürme waren. Zum Beweis wird WTC 7, ein kleineres Nebengebäude der «Twin Towers» angeführt. Dieses stürzte ebenfalls ein – obwohl es selbst nicht von einem Flugzeug getroffen worden war.

Dafür gibt es allerdings eine ganz einfache Erklärung, die durch mehrere Studien und den Untersuchungsbericht der US-Bundesbehörde National Institute of Standards and Technology gestützt wird: Trümmerteile, die von den brennenden Zwillingstürmen auf das deutlich kleinere WTC7 herabgefallen waren, lösten dort Brände aus. Diese führten zu einer Kettenreaktion, die schließlich zum Einsturz führte.

Für die Sprengungen – auch die der Zwillingstürme – spricht laut den Anhängerinnen und Anhängern der Theorie auch, dass Flugzeugkerosin nicht heiß genug brennt, sodass die Stahlträger der Gebäude hätten schmelzen können. Das ist zwar richtig, allerdings lassen sie dabei außer Acht, dass sich Stahlträger unter Tausenden Tonnen Last verformen und einknicken können. Und genau das ist in New York passiert.

«Religiöse Eiferer» und Rapper

Den Theorien gemeinsam ist, dass es für sie nach Ansicht von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern keine haltbaren Indizien gibt. Dass es derer dennoch so viele gibt, hat laut Tobias Jaecker einen einfachen Grund: Verschwörungstheorien «entstehen bei Krisen und Konflikten – immer dann, wenn etwas undurchschaubar erscheint oder einfach unfassbar ist», so der Experte für Antisemitismus, Antiamerikanismus und Verschwörungstheorien zu Tagesschau.de. Sie lieferten scheinbar schlüssige Erklärungen. «Das macht sie so erfolgreich.»

Zudem haben sie in den USA eine Tradion, wie Garrett Graff, Historiker und Autor eines Buches mit Zeitzeugen-Berichten über den 11. September 2001, bei «SWR2» erklärt: «Die USA sind wie kaum ein anderes Land traditionell anfällig für religiöse Eiferer. Bis zu den Gründungsvätern der Vereinigten Staaten sind diese fanatischen Züge zurückzuverfolgen, die häufig zu Verschwörungstheorien geführt haben. Das können wir in allen Bereichen der Politik beobachten - über Generationen hinweg.»

Dass sich die Theorien, so absurd sie auch sein mögen, bis heute und selbst in unseren Breitengeraden gehalten haben, ist auch Künstlerinnen und Künstlern geschuldet, die 9/11 immer wieder zum Thema machen. So rappt etwa Capital Bra in seinem Song «Feinde reden viel» die Zeile «Gangster, so fake wie der 11. September». Und Azad bezeichnet im Song «Hölle auf Erden» den 11. September als «nur ein Mittel zum Zweck».

(L'essentiel/Fee Anabelle Riebeling)