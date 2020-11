Joe Biden steht vor Mammutaufgaben

Eigentlich sind sich alle einig: Der neue Job als US-Präsident wird für Joe Biden ein Kraftakt werden. Insbesondere die Corona-Pandemie wird schnelles Handeln verlangen. Allerdings ist noch unklar, wie sich die Mehrheitsverhältnisse im Kongress gestalten werden. Sollten die Republikaner den Senat weiter kontrollieren, wird es für Joe Biden und die Demokraten extrem schwierig, ein Corona-Hilfspaket zu schnüren oder politische Reformen durchzusetzen. Die Politologen und USA-Experten Alexander Trechsel und Thomas Jäger geben einen Überblick über die Mammutaufgaben, die sich dem neuen Hoffnungsträger stellen:

Die Pandemie: «Koordination als große Aufgabe»

«Die Pandemie in den Griff zu bekommen, wird zur unmittelbar wichtigsten und dringendsten Aufgabe von Bidens Regierung werden», sagt Alexander Trechsel, Professor für Politikwissenschaft an der Universität Luzern: «Dass es wie bisher nicht weitergehen kann, beweisen die erschreckenden Zahlen.» Tatsächlich hatte Biden US-Präsident Donald Trump immer wieder Untätigkeit vorgeworfen. Nun wolle er bereits diesen Montag einen Plan vorstellen, sagte er in der Nacht auf Sonntag.

Dabei soll es unter anderem um Investitionen in persönliche Schutzausrüstung und Kredite für Kleinunternehmen sowie um Richtlinien für das Gesundheitswesen gehen. Außerdem will er wissenschaftliche Berater und Experten benennen, die die Antwort auf die Pandemie anführen sollen. Bei den Gouverneuren dürfte Biden für striktere und einheitliche Vorgaben werben. Aber sein Einfluss ist hier begrenzt: «Die Bundesstaaten zu einer koordinierten Corona-Politik zu bewegen, wird eine der großen Aufgaben für Biden werden», sagt Thomas Jäger, Inhaber des Lehrstuhls für Internationale Politik und Außenpolitik an der Uni Köln. «Denn die Kompetenz liegt hier erst einmal bei den Gouverneuren. Eine Eindämmung der Verbreitung des Virus aber verlangt nach koordinierten nationalen Maßnahmen.»

Die Wirtschaft: «Quadratur des Kreises»

«Die amerikanische Wirtschaft wurde in ihre tiefste Krise seit der Großen Depression in den 30er-Jahren gestürzt», sagt Politologe Trechsel. Und sein Kollege Jäger ergänzt: «Biden muss die wirtschaftliche Erholung des Landes beschleunigen und gleichzeitig Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie umsetzen. Das ist die Quadratur des Kreises, insbesondere, wenn es aufgrund möglicher Widerstände durch die Republikaner im Senat schwierig werden sollte, ein Konjunkturprogramm zu verabschieden.»

Biden will Vermögende mit einem Einkommen von mehr als 400.000 Dollar steuerlich stärker belasten und so auch Sozialprogramme und den Ausbau des Gesundheitswesens finanzieren. Außerdem will er die von Trump gesenkte Unternehmenssteuer wieder anheben. Die Krux: Bidens wirtschaftspolitische Vorstellungen waren ein Grund, wieso Donald Trump bei vielen Wählern gut ankam und weswegen selbst ein Teil der Demokraten weiter für den Republikaner gestimmt hatte.

Die Polarisierung: «Kann auch mit Wechsel nicht gelöst werden»

Eine weitere zentrale Aufgabe für den neuen US-Präsidenten, da sind sich die Politologen Trechsel und Jäger einig, ist das Kitten der Gräben: «Biden muss versuchen, die Polarisierung der amerikanischen Gesellschaft einzudämmen. Mehr geht derzeit nicht, aber es wäre schon viel gewonnen, wenn die linken und rechten politischen Kräfte des Landes nach diesem harten Wahlkampf nicht noch weiter auseinandergetrieben werden.»

Eine zusätzliche Herausforderung werde dabei sein, wie das mit den politischen Wünschen der Demokratischen Partei und ihrer Mandatsträger verbunden werden könne: «Denn wenn zum Beispiel fossile Energie nicht mehr gefördert werden soll, werden Arbeitsplätze und Löhne unter Druck geraten.» USA-Experte Trechsel hingegen hebt den Rassismus hervor: «Dieser ist und bleibt ein enormes Problem, das mit dem Wechsel in der Präsidentschaft nicht gelöst werden kann. Das Land muss sich dieses Problems annehmen, sofort und nachhaltig, denn die aktuelle Situation ist inakzeptabel.»

(L'essentiel/Ann Guenter)