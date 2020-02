Putin und Assad werfen dem Westen Terror-​​Hilfe vor

Im Syrien-Konflikt haben Moskau und Damaskus dem Westen eine anhaltende Unterstützung von Terroristen in der letzten großen Rebellenhochburg Idlib vorgeworfen. Die syrische Armee habe bei ihrem jüngsten Vorrücken in der Region eine große Menge an Kriegsgerät, Waffen und Munition der Kämpfer sichergestellt. Das teilten Regierungsvertreter Russlands und Syriens der Agentur Interfax zufolge am Mittwoch mit.

Demnach stammt die Ausrüstung teils aus westlicher Produktion. «Das zeugt von einer andauernden Unterstützung der Rebellen aus dem Ausland», hieß es. Konkrete Länder nannten sie nicht. Auch Beweise für die Beschuldigungen legten sie nicht vor. Syriens Regierung bezeichnet generell alle Rebellen als Terroristen.

Zugleich verteidigten Moskau und Damaskus die Offensive der syrischen Armee in der Region Idlib. Die bewaffneten Gruppierungen hätten die von russischer und syrischer Seite eingerichteten humanitären Korridore für Flüchtlinge in den Provinzen Idlib, Aleppo und Hama blockiert und teils vermint. «Als Antwort auf die ständigen Provokationen der Terroristen waren die Einheiten der syrischen Armee zum Handeln gezwungen, um die Sicherheit des von der Regierung kontrollierten Gebietes zu gewährleisten», hieß es in der Mitteilung.

Trotz Waffenruhe vorgerückt

Die syrische Armee war in den vergangenen Wochen mit russischer Luftunterstützung trotz einer Waffenruhe in der Region Idlib im Nordwesten Syriens vorgerückt. Dominiert wird die letzte große Rebellenhochburg von der Al-Kaida-nahen Miliz Haiat Tahrir al-Scham (HTS). Dort kämpfen aber auch moderatere Regierungsgegner. Diese beklagen seit langem, vom Westen keine Hilfe mehr zu erhalten.

In dem Gebiet leben laut UN-Schätzungen rund drei Millionen Zivilisten. Mehr als die Hälfte davon ist bereits vor Bombardierungen und den Truppen von Machthaber Baschar al-Assad geflohen. Viele von ihnen lehnen eine Rückkehr in Gebiete unter Kontrolle der Regierung ab, weil sie Verfolgung und andere Repressionen befürchten.

(L'essentiel/dpa)