Nordkorea baut Rüstungsprogramm aus 

Nordkorea hat im vergangenen Jahr trotz internationaler Sanktionen sein Rüstungsprogramm weiter ausgebaut. Das geht aus einem vertraulichen UN-Bericht hervor, welcher der Nachrichtenagentur AFP am Samstag vorlag. Demnach wurden in 2021 zwar keine Atomtests oder Starts von Interkontinentalraketen gemeldet, Pjöngjang habe aber «seine Fähigkeit zur Herstellung von spaltbarem Kernmaterial» weiterentwickelt.

«Die Instandhaltung und Entwicklung der nordkoreanischen Infrastruktur für Nuklearwaffen und ballistische Raketen wurde fortgesetzt», heißt es in dem Bericht weiter, der von Sanktionsbeobachtern erstellt und den 15 Mitgliedern des UN-Sicherheitsrats übermittelt wurde. «Nordkorea suchte weiterhin im Ausland nach Material, Technologie und Know-how für diese Programme, unter anderem mit Hilfe von Cyber-Mitteln und wissenschaftlicher Forschung.»

Strenge Sanktionen gegen Nordkorea

In diesem Jahr hat Nordkorea bereits sieben bedeutende Waffentests ausgeführt, darunter der stärkste Raketenstart seit 2017. Die ballistische Mittelstreckenrakete «Hwasong-12» soll bis ins All geflogen sein. Mit ihrer Reichweite könnte die ballistische Rakete zur Gefahr für US-Stützpunkte im Pazifik werden. Die Nachrichtenagentur KCNA veröffentlichte Bilder, die die Rakete beim Aufsteigen zeigen sowie Luftaufnahmen, von denen es hieß, sie seien mit einer am Gefechtskopf der Rakete installierten Kamera aufgenommen worden. Die Echtheit der Fotos konnte zunächst nicht überprüft werden. Auch deutete Pjöngjang an, bald erneut Atom- und Langstreckenraketen testen zu können.

Nordkorea unterliegt wegen seiner Waffenprogramme strengen Sanktionen, darunter einem Ausfuhrverbot für Kohle, Eisen, Blei, Textilien, Meeresfrüchte und anderer Produkte. Während westliche Länder kontinuierlich mehr Druck fordern, setzten sich Russland und China für Sanktionslockerungen aus humanitären Gründen ein. Dem UN-Bericht zufolge sind Cyberangriffe, insbesondere auf Kryptowährungswerte, mittlerweile eine wichtige Einnahmequelle des nordkoreanischen Staates.

(L'essentiel/AFP/fos)