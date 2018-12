Sully weicht nicht vom Sarg von George Bush

Artikel per Mail weiterempfehlen

Labrador Sully beendet bald den Dienst für sein Herrchen, dem am Freitag verstorbenen George Herbert Walker Bush. Bushs Sprecher Jim McGrath postete ein Bild des Hundes, das zeigt, wie dieser am Sonntag neben dem Sarg des 41. US-Präsidenten schläft. Bildunterschrift: «Mission complete».

Sully ist ein topausgebildeter Servicehund, der seit diesem Sommer an der Seite des alternden US-Präsidenten wachte. Er ist nach Chesley B. «Sully» Sullenberger benannt, jenem Piloten, der 2009 eine spektakuläre Notlandung auf dem Hudson River in New York vollbrachte.

«Alles, außer Martini mixen»

«Unsere Familie wird diesen Hund sehr vermissen», schreibt Bushs Sohn George W. auf Instagram. Aber jetzt, da er seinen Dienst beendet habe, sei es tröstlich, zu wissen, dass Sully Veteranen im Walter Reed National Military Center Freude bereiten werde.

Sprecher McGrath zufolge kann Sully so ziemlich «alles, außer einen Martini mixen»: Der Hund, der von der Organisation VetDogs ausgebildet wurde, kann ein Telefon abnehmen oder verschiedene Alltagsgegenstände apportieren – alles in allem Befehle ausführen, die auf zwei A4-Seiten passen.

Sully kam zu George Bush, nachdem dessen Frau Barbara im Sommer verstorben war. Die letzten Tage wachte er neben dem Sarg Bushs. Heute soll der Labrador als letzten Dienst an seinem Herrchen an die Trauerfeier in Washington D.C. fliegen.

(L'essentiel/gux)