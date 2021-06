Das waren die legendärsten Attacken auf Politiker

Am Dienstag schlug ein Mann dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron ins Gesicht. Wie die «Daily Mail» berichtet, weiß man mittlerweile mehr über den Angreifer. Er soll 28 sein, bei seiner Mutter leben und in seiner Freizeit mit Vorliebe an Mittelalter-Rollenspielen teilnehmen.

George W. Bush und die Schuhe

Etwas länger zurück, aber dennoch unvergessen, liegt der Schuhwurf von Bagdad. Der amerikanische Präsident George Bush hielt sich dort im Jahr 2008 auf. An einer Pressekonferenz erhob sich plötzlich einer der anwesenden Journalisten und warf zuerst seinen rechten und anschließend noch den linken Schuh nach Bush. Der US-Präsident konnte nur knapp ausweichen. Der Schuhwerfer selbst verbrachte anschließend neun Monate in einem Gefängnis.

Neuseeländischer Minister kriegt Dildo ins Gesicht

Besonders «hart» traf es den neuseeländischen Politiker Steven Joyce im Jahr 2016: Während er mit Journalistinnen und Journalisten sprach, traf ihn plötzlich ein Dildo im Gesicht. Eine Frau hatte das Sexspielzeug geworfen. Die Krankenschwester wollte damit gegen ein geplantes Freihandelsabkommen protestieren. Der Fall wurde zum gefundenen Fressen für Comedians wie John Oliver.

Eier, Eier, Eier

Unangefochtene Nummer eins unter den Lebensmitteln, mit denen Politikerinnen und Politikern eins mitgegeben werden soll, ist und bleibt aber das Ei. Boris Johnson traf es genauso wie seinen Vorgänger David Cameron. Selbst der Terminator himself ist nicht gefeit vor solch gemeinen Attacken. Während seines Wahlkampfs um den Gouverneursposten in Kalifornien im Jahr 2003 erhielt Arnold Schwarzenegger ein Ei ab.

Berlusconi lässt Merkel sitzen

Manchmal sind es auch einfach die anderen Staatsoberhäupter, die einen richtig dumm in die Wäsche blicken lassen. So geschehen mit Angela Merkel und Silvio Berlusconi. Als dieser 2009 zum Nato-Gipfel in Deutschland vorfährt und Merkel ihn empfangen will, hielt es der Signore für wichtiger, noch kurz ein Telefonat fertig zu führen.

