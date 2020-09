Polizisten finden Gift in Brief an Donald Trump

In den USA wurde in dieser Woche ein Brief an Präsident Trump abgefangen, das das Gift Rizin enthielt. Das schreibt der TV-Sender CNN auf seiner Website. Das Gift sei in zwei Tests bestätigt worden. Sämtliche Post an den Präsidenten werde überwacht, bevor sie ihn erreiche.

Die New York Times schrieb, der Umschlag sei nach Erkenntnissen von Ermittlern aus Kanada gekommen. Die Behörden versuchten festzustellen, ob noch weitere ähnliche Briefe verschickt worden sein könnten. Mit dem hochgiftigen Rizin versehene Briefe waren bereits 2013 an Präsident Barack Obama und den damaligen New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg geschickt worden.

Rizin ist ein tödliches Gift. Es wird aus den Samen des Wunderbaumes gewonnen und bringt kontaminierte Zellen zum Absterben, wenn es in den menschlichen Körper gelangt. Die Substanz kann schon in geringen Mengen tödlich sein.

(L'essentiel/Nicolas Saameli/SDA)