Trump spricht von 138 Millionen Toten

Le tweet a été supprimé depuis mais L'essentiel a fait une capture d'écran.

US-Präsident Donald Trump verurteilte am Sonntag auf Twitter «die schrecklichen Terroranschläge auf Kirchen und Hotels», bei denen mindestens 190 Menschen in Sri Lanka getötet wurden. Die Opferzahl gab er allerdings fälschlicherweise mit «138 Millionen» an.

«Das aufrichtige Beileid des Volkes der Vereinigten Staaten an das Volk von Sri Lanka», fügte er hinzu und versicherte ihnen: «Wir sind bereit zu helfen!»

(L'essentiel)