Trump fürchtet nach Diagnose um sein Leben

Um den Gesundheitszustand von US-Präsident Donald Trump herrscht Verwirrung. Während sein Leibarzt, Sean Conley, Optimismus verbreitet, zeichnen andere Quellen ein negativeres Bild. Laut Vanity Fair hatte Trump am Freitag 39,4 Grad Fieber. Der Journalist beruft sich auf drei Quellen – alles Republikaner, die dem Präsidenten nahe stehen.

Zudem soll der Präsident an den Nebenwirkungen der Medikamente leiden. So soll Trump Herzrasen bekommen haben. Laut mehreren Medien fürchtete Trump um sein Leben, als er die Diagnose erhalten hatte. «Wird es mir wie Stan Chera ergehen?», soll er gefragt haben. Chera war ein enger Freund von Trump und ist im April an Covid-19 gestorben.

Conversations w Republicans close to WH over last 12 hours indicate it’s been far more dire than WH has said. Before being taken to Walter Reed, Trump kept asking aides, “Am I going out like Stan Chera? Am I?” (Chera was Trump’s NYC friend who died of Covid in April)