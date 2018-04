Sogar der blaue Teppich hat eine Bedeutung

In weniger als 24 Stunden ist es so weit. Dann kommen Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un und Südkoreas Präsident Moon Jae-in zum historischen Gipfeltreffen in Panmunjom zusammen. Der Grenzort liegt in der entmilitarisierten Zone, die sich seit dem Ende des Koreakriegs 1953 entlang der Grenze über die koreanische Halbinsel zieht.

Beide Seiten nutzen Panmunjom seit vielen Jahren für Kontakte: Mehrere Gebäude dort sind direkt über die Grenze gebaut. Verhandler können sich in einem gemeinsamen Raum treffen, ohne ihr jeweiliges Land zu verlassen. Die Grenze verläuft durch den Verhandlungstisch.

Über Kieselweg in die «Friedenshalle»

Am Freitag aber wird Kim gegen 9.30 Uhr (MESZ 2.30 Uhr) die Grenze über den Kieselweg zwischen den Gebäuden überschreiten und südkoreanischen Boden betreten. Als erster Machthaber Nordkoreas seit 65 Jahren. Wie schon auf seiner jüngsten und ersten Auslandsreise als Staatsoberhaupt soll Kim Spekulationen zufolge von seiner Ehefrau Ro Sol-ju begleitet werden.

Der Gipfel findet dort in der «Friedenshalle» statt, einem modernen Bau aus Glas und Beton. Südkorea ließ den Raum, in dem verhandelt wird, komplett neu ausstatten – jedes Möbelstück darin hat seine Bedeutung (siehe Bildstrecke).

Nach dem Mittagessen wird eine Pinie gepflanzt

Das Treffen ist streng getaktet. Nach der Mittagspause werden sich Kim und Moon gärtnerisch betätigen und gemeinsam eine Pinie pflanzen. Der an sich schon symbolische Akt (US-Präsident Donald Trump und sein französischer Kollege Emmanuel Macron legten am Dienstag im Garten des Weißen Hauses gemeinsam Hand an) wird noch verstärkt: Ein Teil der Erde stammt vom höchsten Berg Südkoreas, dem Hallasan, der andere vom Paektusan, dem höchsten Punkt des Chanbai-Gebirges an der chinesisch-nordkoreanischen Grenze.

«Saures» Dessert

Gekrönt wird der historische Tag von einem mehrgängigen Menü. Auch hier wird an Symbolik nicht gespart, neben Spezialitäten aus beiden Ländern kommt Rösti auf den Teller, die Kim an seine Schulzeit in der Schweiz erinnern soll.

Wegen des Desserts gab es im Vorfeld allerdings Knatsch. Warum es den Japanern sauer aufstößt, sehen Sie in der Bildstrecke.

(L'essentiel/kko/afp)