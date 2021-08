Golfstaaten verurteilen Anschlag in Kabul

Saudi-Arabien, Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate haben den Anschlag am Flughafen in Kabul mit Dutzenden Toten scharf verurteilt. Der Terroranschlag sei nicht mit religiösen Prinzipien und moralischen Werten vereinbar, hieß es vom saudischen Außenministerium am Freitag. «Saudi-Arabien hofft, dass sich die Verhältnisse in Afghanistan so schnell wie möglich stabilisieren.»

Auch die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und Katar verurteilten den Anschlag aufs Schärfste. Die Emirate lehnten alle Formen von Gewalt und Terrorismus ab, die gegen religiöse und menschliche Werte verstießen, hieß es in einer Erklärung des Außenministeriums. Das Land forderte die Verantwortlichen in Afghanistan auf, sofort für Stabilität und Sicherheit zu sorgen.

Katar lehne Terror ab

Katar lehne Gewalt und Terrorismus ungeachtet ihrer Motive ab, wie die Nachrichtenagentur QNA unter Berufung auf das Außenministerium berichtete. Der Golfstaat hat in der vergangenen Woche Zehntausende Schutzbedürftige aus Afghanistan evakuiert hat und vermittelt zudem zwischen den USA und den Taliban.

Bei den Sprengstoffanschlägen in der afghanischen Hauptstadt Kabul waren am Donnerstag Dutzende Menschen verletzt und getötet worden - darunter nach US-Informationen 13 amerikanische Soldaten. Der in Afghanistan aktive Ableger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte den Anschlag für sich.

Bei dem Anschlag am Donnerstag sind mindestens 85 Menschen gestorben (Foto:DPA)

(L'essentiel/DPA)