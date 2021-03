Netanyahu sagt Besuch in den Emiraten ab

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat einen geplanten historischen Besuch in den Vereinigten Arabischen Emiraten kurzfristig abgesagt. Sein Büro verwies auf Probleme bei der Koordination seines Fluges im jordanischen Luftraum. Die Reise sei auf unbestimmte Zeit vertagt. Hintergrund sei eine Absage eines für Mittwoch geplanten Besuchs des jordanischen Kronprinzen auf dem für Juden und Muslime heiligen Tempelberg in Jerusalem wegen einer «Meinungsverschiedenheit rund um Sicherheitsmaßnahmen» vor Ort, hieß es in der Mitteilung des Büros von Netanyahu vom Donnerstag.

Israelischen Medienberichten zufolge hatte es Streit über die Zahl bewaffneter Sicherheitskräfte gegeben, die Kronprinz Hussein bin Abdullah II. zu der Stätte begleiten sollten, die Muslime als Heiligtum verehren. Am Ende drehte er an der als Grenzübergang fungierenden König-Hussein-Brücke wieder ab.

Absage «in letzter Minute»

Der jordanische Außenminister Ayman Safadi äußerte sich bei einem Gipfel in Paris zu dem Vorgang. Der Kronprinz habe in privater Funktion an nächtlichen Gebeten anlässlich des muslimischen Feiertags zu Ehren der Himmelfahrt Mohammeds teilnehmen wollen. Doch habe Israel die bereits vereinbarten Vorkehrungen «in letzter Minute» geändert, sodass der Kronprinz den Besuch habe absagen müssen. «Wir können israelische Einmischung in die Angelegenheiten von al-Aksa nicht dulden», ergänzte Safadi mit Blick auf die Al-Aksa-Moschee – der drittwichtigsten islamischen Stätte, die sich auf dem Tempelberg in der Jerusalemer Altstadt befindet. Jordanien hat die Aufsicht über das Areal.

Die Vereinigten Arabischen Emirate und Israel hatten im vergangenen Sommer diplomatische Beziehungen aufgenommen. Als erster israelischer Ministerpräsident sollte Netanyahu in den Golfstaat reisen, um das neue Verhältnis zu vertiefen. Mit der schon mehrmals verschobenen Visite dürfte er auch das Ziel verfolgt haben, sich rund zwei Wochen vor der in Israel anstehenden Parlamentswahl als Staatsmann in Szene zu setzen. So hätte er aus Sicht kritischer Beobachter von seinem bevorstehenden Korruptionsprozess und dem Unmut im Volk über den Wirtschaftseinbruch infolge der Corona-Krise ablenken können.

Netanyahus Frau leidet an Blinddarmentzündung

Am Donnerstagmorgen wurde Netanyahus Frau allerdings wegen einer Blinddarmentzündung in ein Krankenhaus in Jerusalem gebracht, was Zweifel an dem Antritt seiner erwarteten Reise weckte. Laut einem Mitglied des Büros des Regierungschefs soll Sara Netanjahu noch etliche Tage in der Klinik bleiben.

