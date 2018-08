Auch saudische Patienten sollen Kanada verlassen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Saudi-Arabien lässt die diplomatische Krise mit Kanada weiter eskalieren. Die medizinische Behandlung von saudi-arabischen Staatsbürgern in Kanada sei gestoppt worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Spa am Mittwoch. Die Patienten würden von Krankenhäusern in anderen Ländern aufgenommen.

Auslöser der Verwerfungen zwischen beiden Ländern war ein kritischer Tweet der kanadischen Außenministerin Chrystia Freeland vom Donnerstag zur Festnahme von Menschenrechtsaktivisten in Saudi-Arabien. Riad reagierte ungewöhnlich harsch, wies den kanadischen Botschafter aus und zog seinen Botschafter aus Ottawa zurück.

Saudische Studenten müssen Uni wechseln

Zudem ließ die Regierung über den ihr nahe stehenden TV-Sender «Al-Arabiya» verkünden, dass auch die etwa 15.000 saudi-arabischen Studenten in Kanada ihr Studium woanders weiterführen müssten. Der Handel wurde auf Eis gelegt und die Flüge der staatlichen Fluggesellschaft Saudia nach Toronto eingestellt.

Das Vorgehen Saudi-Arabiens wird von Beobachtern als Versuch gesehen, andere Länder von Kritik gegenüber dem Land abzuschrecken. Westliche Regierungen schweigen zu der Krise bislang, während die arabischen Staaten sich auf die Seite Saudi-Arabiens stellten.

(L'essentiel/sda)