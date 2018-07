Viele Briten «not amused» über Trumps Besuch

«Es ist sinnlos untätig zu Hause zu bleiben und sich zu beschweren», sagt eine Britin. «Es ist besser, wenn unsere Stimme gehört wird».

Wie sie nehmen am Freitag Hunderte Briten in London an verschiedenen Demonstrationen gegen den Besuch von US-Präsident Donald Trump teil. Die größte davon dürfte am Freitag am Londoner Trafalgar Square stattfinden, dort werden zehntausende Teilnehmer erwartet.

Auch Londons Bürgermeister Sadiq Khan hat seine Teilnahme angekündigt. Khan, der sich in der Vergangenheit im Kurzbotschaftendienst Twitter mehrmals Wortgefechte mit dem US-Präsidenten geliefert hatte, genehmigte für eine Protestaktion auch einen übergroßen Ballon in Form eines Babys mit dem Gesicht Trumps.

Die Trumps treffen nach dem Nato-Gipfel in Brüssel in London ein.

(L'essentiel/kko)