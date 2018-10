Woher hat die Türkei eigentlich die Beweise?

Von Jamal Khashoggi fehlt jede Spur, seit er am 2. Oktober das Konsulat seines Heimatlandes Saudi-Arabien in Istanbul betrat. Türkischen Ermittlern zufolge töteten saudi-arabische Agenten den Kritiker des saudi-arabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman in den Räumen des Konsulats.

Der Fall sorgt international für Entsetzen. Zahlreiche Vertreter von Wirtschaft und Politik haben deswegen ihre Teilnahme an der Konferenz «Future Investment Initiative» - in Anlehnung an das WEF auch als «Wüsten-Davos» bezeichnet - abgesagt.

Wir haben mit dem Geheimdienstexperten Erich Schmidt-Eenboom* über den aufsehenerregenden Fall gesprochen.

Herr Schmidt-Eenboom, ein Ex-CIA-Mitarbeiter sagt, es sei naiv von den Saudis zu denken, sie würden im Fall Khashogghi mit ihrer «Wir wissen von nichts»-Version davonkommen. Stimmen Sie zu?

Ja, das ist absolut zutreffend. Die Ermittlungsergebnisse sprechen dafür, dass es ein geplanter politischer Mord mit möglicherweise vorhergegangener Folter war.

Was halten Sie von der Erklärung des saudischen Kronprinzen, das alles sei ohne sein Wissen geschehen?

Da halte ich für eine ganz fromme Lüge. Wenn dem so wäre, müsste er in kurzer Frist den saudischen Geheimdienstchef entlassen und die Täter wegen Mordes zur Rechenschaft ziehen. Das wird nicht passieren.

Wieso nicht?

Die saudische Führung würde jeden Rückhalt im eigenen Nachrichtendienst verlieren, wenn sie einen politischen Auftragsmord anordnen und bei Bekanntwerden diese Nachrichtendienstler hinrichten und den Sicherheitschef feuern würde. Der Sicherheitsapparat ist eine der wichtigsten Machtsäulen von Kronprinz Mohammed, und er wird den Teufel tun, ihn in irgendeiner Weise zu beschneiden.

Die Türkei leakte schon sehr früh Informationen. Offiziell aber informiert Ankara nur scheibchenweise. Was steckt hinter dieser Strategie?

Ankara hat schon sehr früh akustische Beweise vorgelegt und deutlich gemacht, dass Herr Khashoggi das Konsulat nie verlassen hat. Auf das darauf folgende Dementi aus Riad legten die Türken mit optischen Beweisen und durchgesickerten Informationen aus ihren Videoaufzeichnungen nach. So machte Ankara das Dementi der Saudis unglaubwürdig.

Wie kamen diese Beweise überhaupt zustande?

Für die Videobeweise, die den Türken vorliegen, habe ich nur eine plausible Erklärung: Die Täter wollten den Vollzug möglichst schnell nach Riad melden. Sie nahmen die Tat auf und schickten das Video nach Riad. Doch der türkische und amerikanische Geheimdienst fingen das Material ab.

Könnte die Türkei das saudische Konsulat nicht auch heimlich abgehört und darin versteckt gefilmt haben?

Abhören ja. Aber dass die Türkei im Konsulat und just in dem Raum, in dem Khashoggi wohl getötet wurde, auch noch eine versteckte Videoüberwachung installieren konnte, ist völlig ausgeschlossen – die saudische Spionageabwehr würde solche Aufzeichnungsgeräte aufspüren. Aber der türkische Militärnachrichtendienst ist sehr stark in der funkelektronischen Aufklärung – wenn aus dem Konsulat also wirklich eine solche Datei nach Riad verschickt wurde, dann liegt es nahe, dass sie in die Fänge des Abhördienstes geriet. Bedenken Sie: Die amerikanische Abhörbehörde NSA verfügt ja über korrespondierendes Material. Und wir müssen davon ausgehen, dass die NSA in der Lage ist, die Telekommunikation zwischen einem saudischen Konsulat und dem Außenministerium in Riad zu knacken.

Demaskiert die Türkei sich nicht selbst, wenn sie alle Welt wissen lässt, was sie alles in Erfahrung bringen und abfangen kann?

Es war die Ultima Ratio nach den Dementis aus Riad. Aber ja, das hätte man klugerweise den Amerikanern überlassen sollen. Immerhin hat der US-Außenminister ja nachhaltig dargelegt, dass sie beweiskräftiges Material vorweisen können.

Was für ein Interesse hat die Türkei, die Saudis öffentlich der Lüge zu überführen?

Die Beziehung zwischen der Türkei und dem saudischen Königshaus ist seit Jahren gespannt. Das liegt etwa an der großen Nähe Erdogans zur Muslimbruderschaft, die die Saudis als Teufelswerk verurteilen. Oder auch am Konflikt zwischen den Saudis und Katar, wo die Türkei eine riesige Militärbasis unterhält. Die Spannungen zwischen Ankara und Riad sind nachhaltig und erklären ein Stück weit, wieso die saudische Politik so waghalsig war, diesen Mord zu begehen.

Was ist eigentlich mit den Geheimdiensten los? In letzter Zeit stellen sich einige Länder doch reichlich ungeschickt an, Stichworte Skripal-Vergiftung oder jetzt eben der Fall Khashoggi

Wir sehen eine Rückkehr zu den so genannten «nassen Sachen». Das steht im Geheimdienst-Jargon für politische Morde. Das gab es im Verlauf des Kalten Krieges massiv zwischen Ost und West. Nach Ende des Kalten Krieges gab es eine relativ lange Phase der absoluten Ruhe. Diese endete mit dem Polonium-Giftmord an Alexander Litwinenko im November 2006. Seither finden wir wieder eine Häufung solche Fälle: Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un ließ seinen Halbbruder in Malaysia ermorden. Der türkische Nachrichtendienst ermordete 2016 drei kurdische Politiker in Paris. Oder eben Russland, das in Salisbury ein Attentat auf den Ex-Agenten Skripal verübte.

Vermögen Androhungen von Sanktionen nicht mehr abzuschrecken?

Zumindest Saudi-Arabien hat keine Angst vor Sanktionen. Herr Trump und wohl auch der US-Kongress dürften jedenfalls nicht auf diese Linie einschwenken. Dafür ist, salopp gesagt, die Einkaufsliste der Saudis zu lang. Die Kaufkraft der Saudis ist ein enormer Schutzschild.

* Erich Schmidt-Eenboom ist Experte für Geheimdienste. Er hat mehrere Bücher zum Thema publiziert, unter anderem über den deutschen Bundesnachrichtendienst (BND).

