Zachary (9) bittet Buttigieg um Outing-​​Hilfe

«Danke dafür, dass du so mutig bist. Würdest du mir helfen, der Welt zu sagen, dass ich auch schwul bin? Ich will so tapfer sein wie du», schrieb der Neunjährige Zachary Ro auf einen Zettel, der in einem Glas mit Fragen an den demokratischen Präsidentschaftsbewerber Petet Buttigieg landete. Zacharys Zettel wurde gezogen und Buttigieg las ihn auf der Bühne im Beisein des Jungen laut vor.

Danach lobte er Zachary: «Ich denke nicht, dass du in Sachen Tapferkeit Ratschläge von mir brauchst. Du erscheinst mir ziemlich stark», so der 38-Jährige, der die Wahlveranstaltung mit seinem Ehemann Chasten bestritt. Danach gab er dem Jungen «ein paar Tipps» und bat ihn im Scherz, vorerst nicht als Kandidat für das Präsidentenamt anzutreten: «Ich denke, du wärst eine starke Konkurrenz für mich.»

Buttigieg hatte erst letzte Woche auf Vorwürfe des erzkonservativen Predigers Rush Limbaugh reagiert, der ihn wegen eines öffentlichen Kusses mit Chasten kritisierte und meinte, das komme beim US-Wähler schlecht an. «Ich glaube nicht, dass ich Lektionen über familiäre Werte von Typen wie Limbaugh brauche», sagte er. Er dürfte Recht haben: Laut einer Umfrage bei US-Amerikaner können sich 78 Prozent der Wähler vorstellen, einen homosexuellen Präsidenten zu wählen, wenn die nötigen Qualifikationen für das Amt mitbringe.

(L'essentiel/trx)