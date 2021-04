Die Welt eilt Indien zur Hilfe

Indien kämpft gegen eine gewaltige neue Corona-Welle. Zahlreiche Krankenhäuser senden Hilferufe aus, weil die Intensivstationen überlastet sind und der Sauerstoff zur künstlichen Beatmung zur Neige geht. Die Zahl der Neuinfektionen binnen eines Tages stieg am Sonntag auf einen neuen Höchstwert von fast 350.000, und auch mit 2767 Toten meldeten die Behörden einen neuen traurigen Tageshöchststand.

Angesichts der dramatischen Corona-Lage haben mehrere Länder Nothilfen für Indien angekündigt:

Deutschland

«Deutschland steht Seite an Seite in Solidarität mit Indien. Wir bereiten so schnell wie möglich eine Unterstützungsmission vor», erklärte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Sonntag in Berlin nach Angaben ihres Sprechers Steffen Seibert. «Der Kampf gegen die Pandemie ist unser gemeinsamer Kampf.»

Eine Sprecherin des Bundesverteidigungsministeriums sagte der Nachrichtenagentur AFP, aktuell würden die Möglichkeiten zur Abgabe einer mobilen Sauerstoff-Herstellungsanlage sowie Möglichkeiten zur Transportunterstützung für weitere Hilfsgüter geprüft.

USA

Auch die USA haben sofortige Hilfe angekündigt. Unter anderem sollen Rohstoffe für die Corona-Impfstoffproduktion, Corona-Tests, Beatmungsgeräte, medizinische Schutzausrüstung und Medikamente entsandt werden, wie das Weiße Haus am Sonntag mitteilte.

Zur Herstellung von Corona-Impfstoff in Indien «dringend benötigte» Rohstoffe sollten dem Land umgehend zur Verfügung gestellt werden, erklärte die Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrats, Emily Horne. Eigentlich gilt für diese Stoffe ein US-Exportverbot.

Großbritannien

Die britische Regierung stellt Indien dringend benötigte Beatmungsgeräte und andere medizinische Ausrüstung zur Verfügung. Wie das Außenministerium am Sonntag mitteilte, werden dem Land mehr als 600 wichtige medizinische Gerätschaften geschickt. Das Hilfspaket besteht demnach aus 140 Beatmungsgeräten und 495 Sauerstoffkonzentratoren aus überschüssigen Beständen.

Die erste Teillieferung soll bereits am frühen Dienstag in Neu Delhi eintreffen, weitere im Laufe der Woche folgen. «Wir stehen Seite an Seite mit Indien als Freund und Partner während einer äußerst besorgniserregenden Zeit im Kampf gegen Covid-19», erklärte der britische Premierminister Boris Johnson.

Indisches Gesundheitssystem steht vor dem Kollaps

Experten wiesen bereits seit langem auf einen drastischen Mangel an medizinischem Sauerstoff in Indien hin, der für die Behandlung von Patienten mit schwerem Krankheitsverlauf lebensnotwendig ist. Wie die Nachrichten-Website Scroll berichtete, schrieb die Regierung erst im Oktober den Bau von Sauerstoffanlagen in 150 Distrikt-Krankenhäusern aus. Die meisten seien noch immer nicht einsatzbereit. Heute würde man die Folgen dieser Versäumnissen sehen.

Vor den Kliniken in den Großstädten bilden sich lange Schlangen von Erkrankten und deren Angehörigen, wie BBC berichtet. Eine Frau schiebt eine Bahre mit einem Kranken vor sich, sie ist seit zehn Stunden unterwegs: «Lassen Sie mich durch, meinem Mann geht es sehr schlecht.» Etwas weiter entfernt fleht ein weinender Mann das Pflegeperson an: «Bitte, nur ganz schnell, schauen Sie, ob Sie meiner Mutter helfen können.» Viele dieser Menschen würden wohl die Nacht nicht überstehen, schreibt der britische Sender. Viele Patienten schnappen verzweifelt nach Luft, während sie auf einen Krankenwagen warten.

(L'essentiel/Karin Leuthold)