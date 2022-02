Zeigt dieses Bild den Beginn der Invasion?

«Das ist das erste Bild der russischen Invasion», schreibt User Panda Player zu einem auf Reddit geposteten Bild, das angeblich das letzte Bild eines Livestreams von der ukrainisch-russischen Grenze zeigt. Zu sehen ist ein Soldat, der sich von einer Schranke abwendet und vor etwas zu fliehen scheint, das sich von der anderen Seite nähert. Laut der Person, die es postete, stammt das Bild von der Website der ukrainischen Grenzwache.

«Laut dem was ich gehört habe, schaute der ukrainische Soldat im Bild die Straße hinunter und flüchtete. Danach fiel der Stream aus, kam dann nochmal zurück, aber die Lichter gingen aus und der Stream wurde erneut unterbrochen und wurde seit da nicht mehr aufgeschaltet», so der User.

Bereits spekulieren User in der Kommentarsektion über das, was der Soldat gesehen haben könnte – «eine massive Kolonne von T-90As und T-80BVMs» – und dass das Bild ikonisch werden könnte: «Wir sehen live die Bilder, die in die Geschichtsbücher eingehen». Andere stellen die Echtheit der Aufnahme in Frage – oder drücken schlichtweg ihre Betroffenheit aus: «Mein Gott, was für ein absolut erschreckendes Standbild».

(L'essentiel/trx)