Algeriens Opposition warnt vor Militärputsch

Algeriens Opposition hat die Forderung von Militärchef Ahmed Gaid Salah zurückgewiesen, Präsident Bouteflika für amtsunfähig zu erklären, und warnt vor einem Putsch. Die liberale «Sammlungsbewegung für Kultur und Demokratie» (RCD) bezeichnete die Forderung am späten Dienstagabend als «Putschversuch». General Salah sei Teil der Machtelite und Teil des Problems, sagte Parteifunktionär Yassine Aissiouane dem Medienunternehmen TSA. Er könne nicht Teil der Lösung sein.

«Wir sind in eine neue Situation in dieser Krise eingetreten», sagte der Parteichef von Jil Jadid, Sofiane Djillali. Er rief die Menschen auf, auch am kommenden Freitag wieder auf die Straße zu gehen und gegen die Machtelite im Land zu protestieren. Seit fünf Wochen gibt es in ganz Algerien Massenproteste. Zeitweise protestierten mehrere Millionen Menschen gegen eine fünfte Amtszeit des altersschwachen Präsidenten Abdelaziz Bouteflika.

Militär schaltet sich ein

Dieser hatte zwar aufgrund der Proteste Reformen angekündigt, zugleich aber auch die für Mitte April angesetzte Präsidentschaftswahl auf unbestimmte Zeit verschoben. Am 28. April wäre die Amtszeit Bouteflika abgelaufen.

Am Dienstag schaltete sich das in der algerischen Politik mächtige Militär ein. Stabschef Ahmed Gaid Salah forderte das Verfassungsgericht und das Parlament auf, Artikel 102 der Verfassung zu aktivieren, mit dem der Präsident aus gesundheitlichen Gründen für amtsunfähig erklärt und de facto abgesetzt wird. Das Gericht äußerte sich zunächst nicht zu der Forderung des Militärs.

Militär rückt erstmals von Präsident ab

Die islamistische Partei MSP hält eine Absetzung des Präsidenten nicht für ausreichend. Das Volk fordere weitergehende Reformen, hieß es in einer Mitteilung des Parteibüros. Die derzeit an der Regierung beteiligte «Nationale Demokratische Sammlung» (RND) hingegen unterstützte den Vorschlag des Militärs. Es sei eine Möglichkeit, wieder auf einen verfassungskonformen Weg zurückzukehren, sagte Parteisprecher Seddik Chiheb dem Medienunternehmen TSA.

Bouteflika war 1999 als Wunschkandidat des Militärs zum Präsidenten gewählt worden. Er regiert das flächenmäßig größte afrikanische Land seit 20 Jahren. Mit seiner Forderung rückt das Militär erstmals vom Präsidenten ab. Bouteflika ist seit einem Schlaganfall 2013 gesundheitlich angeschlagen und sitzt im Rollstuhl. Er tritt kaum noch öffentlich in Erscheinung.

(L'essentiel/dpa)