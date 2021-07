Schockvideo soll Impfmuffel aufrütteln

Die folgenden Aufnahmen könnten Zuschauerinnen und Zuschauer verstören, warnen die Macher des Clips, der derzeit in Australien für Diskussionen sorgt. Tatsächlich wirkt das darauf folgende Video unheimlich, was nicht nur an den verwendeten düsteren Farben liegt: Eine junge Frau liegt in einem Krankenhausbett, sie wird mit Schläuchen in der Nase beatmet. Sie schnappt nach Luft, alles an ihr strahlt Unwohlsein und Schmerz aus. Ihr rasselndes Atmen übertönt das Piepen der Maschinen rund im Zimmer.

Die australische Regierung hat das Video in Auftrag gegeben, es wird im Fernsehen und online vor allem im Großraum Sidney ausgestrahlt, wo es wegen der Delta-Mutation des Coronavirus wieder zu vermehrten Ansteckungen gekommen ist und sich Millionen wieder in einem Lockdown befinden. «Covid-19 kann jeden treffen», schließt das Video. «Bleibt zu Hause. Lasst euch testen. Bucht euren Impftermin».

«Diese Altersgruppe muss auf verdammte Impfung warten»

Die Absicht der Regierung ist klar: Das Video soll zum Impfen anregen, vor allem Jüngere. Nur scheint der Clip, gemessen am Ärger, denn er verursacht, das Gegenteil zu bewirken. Diese Werbung ist «auf jede Art falsch», enerviert sich etwa Bill Bowtell von der Universität von New South Wales und Berater für strategische Gesundheitspolitik.

Wie viele andere auch, verweist er verärgert auf das junge Alter der Schauspielerin – und auf den Umstand, dass es unter 40-Jährigen in Australien derzeit gar nicht möglich ist, sich für einen Impftermin, mit dem von der Regierung empfohlenen Pfizer/Biontech-Vakzin, anzumelden.

Es sei «komplett unanständig, so eine Anzeige zu schalten, während Australier in dieser Altersgruppe immer noch auf ihre verdammte Impfung warten müssen», twitterte auch der bekannte Fernsehmoderator Hugh Riminton.

«Drastische Bilder, um Botschaft Nachdruck zu verleihen»

Wegen eines Mangels an Pfizer-Produkten im Land rechnet die australische Regierung damit, dass Personen unter 40 Jahren erst Ende Jahr geimpft werden können, frühestens. Von AstraZeneca gäbe es dagegen zwar genug, doch von einer Impfung damit rät die Regierung Personen zwischen 16 und 59 Jahren ab.

Die Regierung kann die Kritik nicht verstehen. Gerade weil die Lage um Sidney herum eskaliere, habe man «drastische Bilder» gewählt, um der Botschaft Nachdruck zu verleihen, wie der oberste Gesundheitsberater im Land der «BBC» erklärte.

Auch Premierminister Scott Morrison verteidigte die angstmachende Impfwerbung und verwies auf Kritiker, die noch vor ein paar Wochen «viel heftigere Anzeigen» gefordert hätten. Immerhin: Die Klagen über die umstrittene Werbung gaben dem Premier Anlass, von der anhaltenden Kritik an den Impfstoffengpässen im Land etwas abzulenken.

(L'essentiel/gux)