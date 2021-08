Taliban erobern zwei Hauptstädte an einem Tag

Ungeachtet internationaler Kritik haben die radikalislamischen Taliban ihren Siegeszug in vielen Teilen Afghanistans fortgesetzt: Am Montag eroberten sie nach Angaben afghanischer Abgeordneter die Provinzhauptstädte Sar-i-Pul und Aibak in Samangan. Kundus, mit 340.000 Einwohnern eine der größeren Städte im Norden, war noch umkämpft. Auch nachdem Taliban-Kämpfer am Sonntag auf dem zentralen Platz ihre Fahne gehisst hatten.

Trotz internationalen Warnungen auf dem Vormarsch

Die Aufständischen haben mit Beginn des finalen Rückzugs der US- und Nato-Truppen ihre Offensiven gegen die Regierungstruppen intensiviert und rücken nach Erfolgen in ländlichen Regionen nun auch auf Städte vor.

Die Rückkehr an den Verhandlungstisch zu Friedensgesprächen mit der Regierung in Kabul lehnen sie ab und zeigen sich auch von einer Warnung der Vereinten Nationen unbeeindruckt, ein militärischer Sieg und eine Machtübernahme von ihnen würden nicht anerkannt.

Lokale Milizen ergeben sich, Beamte fliehen

Zwei Abgeordnete der Provinz Samangan, Hajatullah Samangani und Mahboba Rahmat, sagten, die Taliban hätten am Montagnachmittag widerstandslos Aibak eingenommen. Regierungsbeamte seien geflohen. Ein weiterer Abgeordneter, Mohammed Haschim Sarwari, erklärte, vor Aibak hätten die Taliban noch drei Bezirke der Provinz eingenommen.

Sar-i-Pul fiel nach einwöchigem Widerstand der Regierungstruppen an die Aufständischen, berichtete der Ratsvorsitzende der gleichnamigen Provinz, Mohammed Nur Rahmani. Die Regierungstruppen hätten sich völlig aus der Provinz zurückgezogen. Etliche regierungstreue lokale Milizen hätten sich den Taliban ebenfalls kampflos ergeben und ihnen damit das Feld überlassen, ergänzte Rahmani.

Die drei weiteren Provinzhauptstädte unter Kontrolle der Taliban sind: Sarandsch von Nimrus im Westen, Scheberghan von Dschausdschan und Talokan von Tachar, beide im Norden.

Rahmani sagte, während der wochenlangen Belagerung Sar-i-Puls sei keine Verstärkung aus Kabul gekommen. Mit Luftangriffen versuchen die afghanischen Streitkräfte, Taliban-Kämpfer aufzuhalten oder zurückzuschlagen. Dabei werden sie – noch – von den USA unterstützt.

(L'essentiel/DPA/pco)