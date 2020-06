Ex-​​Cop dank Kaution auf freiem Fuß

In der Causa des durch Polizeigewalt getöteten Afroamerikaners George Floyd, gibt es eine neue Entwicklung. Einer der vier angeklagten Ex-Polizisten im Fall George Floyd ist wieder auf freiem Fuß. Thomas Lane wurde am Mittwoch gegen eine Kaution von 750.000 Dollar, das entspricht aktuell etwa 660.000 Euro, aus dem Gefängnis entlassen. Das berichtet das Nachrichtenportal E! News.

Lanes Anwalt lässt sich im Artikel zitieren: «Wir sind glücklich, dass er draußen ist. Nun können wir den Fall so verteidigen, wie wir es beabsichtigt hatten.» Lane wurde im Fall Floyd am 3. Juni wegen Beihilfe zu Mord und Beihilfe zu Totschlag angeklagt. Genau wie zwei weitere ehemalige Kollegen, alle vier involvierten Personen wurden vom Polizeidienst suspendiert, hatte er nichts unternommen, als Derek Chauvin über acht Minuten auf den Verdächtigen George Floyd kniete bis dieser das Bewusstsein verlor und in weiterer Folge starb.

Erst vier Tage im Dienst

Lanes Anwalt argumentierte bereits zu einem früheren Zeitpunkt, dass sein Mandant nicht tatenlos zugesehen habe, wie Floyd stirbt. Als dieser auf Atemprobleme hinwies, sein Ausspruch «I can't breathe» («Ich kann nicht atmen») wurde zum Slogan der aktullen Black-Lives-Matter-Bewegung, habe er seinen Vorgesetzten, den Hauptverdächtigen Derek Chauvin, gefragt, ob man Floyd umdrehen sollte. Chauvin verneinte. Lane sei zu dem Zeitpunkt des Vorfalls erst vier Tage im Polizeidienst gestanden.

Chauvin wurde wegen Mordes und Totschlag angeklagt, seine Kaution liegt deutlich über jener von Lane. Um freizukommen, muss Chauvin 1,25 Millionen US-Dollar, rund 1,1 Mio. Euro, hinterlegen. Auf Grund des Polizeieinsatzes, der Floyd das Leben kostete, kündigte US-Präsident Donald Trump nun eine Polizeireform an.

(L'essentiel/mr)