Putin nach Kontakt mit Infizierten in Selbstisolation

Nach Corona-Fällen in seinem nahen Umfeld muss sich Russlands Präsident Wladimir Putin in Selbstisolation begeben. Der Kreml teilte am Dienstag mit, Putin gelte als «Kontaktperson», sei selbst aber «bei bester Gesundheit». Der russische Präsident könne aufgrund der Quarantäne nicht persönlich an einem Gipfeltreffen in Tadschikistan teilnehmen.

Putin habe einen Corona-Test gemacht, teilte Regierungssprecher Dmitri Peskow mit, ohne das Ergebnis zu nennen.

Wladimir Putin hatte Anfang des Jahres erklärt, er sei mit zwei Dosen des russischen Impfstoffs Sputnik V geimpft worden. Bei seinen öffentlichen Auftritten ist er jedoch weiterhin außerordentlich vorsichtig und verlangt von seinen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern häufig, dass sie sich vorher in Quarantäne begeben.

(L'essentiel/AFP/pco)