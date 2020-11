Jetzt kommt es auf diese Staaten an

Entgegen den Umfragen und Prognosen wird es bei der Wahl des nächsten US-Präsidenten eng – sehr eng sogar. Bei den Staaten, in denen bereits mit großer Wahrscheinlichkeit gesagt werden kann, wer die Stimmen der Wahlleute abräumt, liegt Biden insgesamt leicht vorne: Biden vereint derzeit 224 Stimmen auf sich, Trump 213. In neun Staaten ist noch keine klare Tendenz feststellbar. Insbesondere drei Staaten stehen jetzt im Fokus. So sieht es aus:

Auf diese drei Staaten schauen jetzt alle

In Pennsylvania, Michigan und Wisconsin haben die Wahlleute die Auszählung der brieflichen Stimmen über Nacht unterbrochen. Es ist deshalb erst am späten Mittwochabend (Mitteleuropäischer Zeit) mit klaren Tendenzen oder einem Resultat aus diesen Staaten zu rechnen.

1. Pennsylvania, 20 Wahlleute

In Pennsylvania sind derzeit 74 Prozent der Stimmen ausgezählt, Trump liegt mit 55,7 Prozent der Stimmen vorne, Biden kommt auf 42,9 Prozent. 2016 konnte Trump diesen Staat für sich entscheiden.

2. Michigan, 16 Wahlleute

In Michigan sind derzeit 79 Prozent der Stimmen ausgezählt. Trump kommt hier im Moment auf 51,4 Prozent der Stimmen, Biden auf 46,9 Prozent.

3. Wisconsin, 10 Wahlleute

Das engste Rennen läuft derzeit in Wisconsin: Bei 89 Prozent ausgezählten Stimmen liegt Biden mit 49,2 Prozent vorne, dicht gefolgt von Trump mit 49,0 Prozent. Hier dürfte es tatsächlich auf jede Stimme ankommen.

Auch diese Staaten sind noch offen

1. North Carolina, 15 Wahlleute

Auch in North Carolina sind bereits 95 Prozent der Stimmen ausgezählt. Auch hier hat Trump die Nase ganz knapp vorne: 50,1 Prozent der ausgezählten Stimmen gehen an Trump, 48,6 an Biden.

2. Arizona, 11 Wahlleute

In Arizona sind 82 Prozent der Stimmen ausgezählt. Hier hat der demokratische Herausforderer Biden die Nase vorn: 51,8 Prozent der ausgezählten Stimmen gehen an ihn, 46,8 Prozent an Trump.

3. Nevada, 6 Wahlleute

In Nevada liegt derzeit Biden vorne. 79 Prozent der Stimmen sind ausgezählt, Biden kommt auf 50,2 Prozent, Trump auf 47,9.

4. Maine, 4 Wahlleute

In Maine sind erst 70 Prozent der Stimmen ausgezählt. Biden hat hier klar die Nase vorn: Er kommt derzeit auf 54,6 Prozent der Stimmen, Trump lediglich auf 42,3 Prozent.

5. Alaska, 3 Wahlleute

In Alaska sind erst 36 Prozent der Stimmen ausgezählt. Im Moment sieht es für einen klaren Trump-Sieg aus: Er kommt derzeit auf 61,4 Prozent der Stimmen, Biden auf 34,7 Prozent.

6. Georgia, 16 Wahlleute

In Georgia sollte das Resultat in Kürze feststehen, bereits sind 92 Prozent der Stimmen ausgezählt. Es ist extrem spannend: Trump liegt mit 50,5 Prozent der Stimmen knapp vor Biden, der auf 48,3 Prozent kommt.

Wann definitiv feststehen wird, wer Amerika in den nächsten vier Jahren anführen wird, ist noch unklar. Die hohe briefliche Stimmabgabe führt dazu, dass die Auszählung der Stimmen länger dauert, als normalerweise. Außerdem können auch Staaten, in denen Trump derzeit tendenziell vorne liegt, noch kippen, sagt Alexander Trechsel, Professor für Politikwissenschaft. «Die Stimmen der Briefwahl und in bevölkerungsstarken Gegenden sind längst nicht ausgezählt. Dies könnte alles ändern.» Er erwartet bis am späteren Nachmittag klarere Tendenzen.

(L'essentiel/Daniel Graf)