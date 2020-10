Wie geht es eigentlich Melania Trump? Im Wirbel um die Coronavirus-Erkrankung ihres Ehemannes Donald ging in den letzten Tagen weitgehend vergessen, dass sich auch die First Lady der USA infiziert hatte.

Wie Donald Trump auf Twitter ankündigte, begab sich auch Melania in Isolation. Weil sie, anders als ihr Ehemann, nicht zu einer Risikogruppe gehört, wurde sie allerdings nicht in ein Krankenhaus eingeliefert. Ebenfalls auf Twitter schrieb sie: «Danke für die Liebe, die ihr uns schickt. Ich habe milde Symptome, fühle mich aber grundsätzlich gut. Ich freue mich auf eine rasche Erholung.»

Einige Tage später dankte sie dem medizinischen Personal für die Pflege und den Amerikanerinnen und Amerikanern für ihre Gebete. Eigentlich wäre geplant gewesen, dass Melania Trump am Mittwoch an einer Benefizveranstaltung mit Kindern von Pflege-Eltern an einer christlichen Universität im US-Bundesstaat Colorado teilnimmt. Die First Lady musste ihre Teilnahme aufgrund der Quarantäne jedoch absagen und drückte ihr Bedauern aus.

Ihre Krankheit scheint aber weiter milde zu verlaufen. Gegenüber «USA Today» sagte ihre Stabsschefin am Mittwoch, die First Lady fühle sich «weiterhin gut».

(L'essentiel/Lucas Orellano)