Russland meldet so viele Corona-​​Tote wie noch nie

In Russland hat es so viele Corona-Tote innerhalb eines Tages gegeben wie noch nie seit Beginn der Pandemie vor gut eineinhalb Jahren. 852 infizierte Menschen seien binnen 24 Stunden gestorben, teilten die Behörden am Dienstag mit. Schon seit Monaten verzeichnet das flächenmäßig größte Land der Erde mit rund 146 Millionen Einwohnern hohe tägliche Todeszahlen in den vergangenen Tagen stiegen so noch weiter an. Laut offizieller Corona-Statistik starben insgesamt mehr als 205.500 Patienten mit dem Virus. Es wird aber von einer hohen Dunkelziffer ausgegangen.

Da sowas mittlerweile etwas untergeht, ein Service-Tweet: Russland hat vor ein paar Tagen als 5. Land die Marke von 200.000 #Corona-Toten überschritten. Und das nur laut der offiziellen Zahlen. Peru wird wohl noch diese Woche folgen. Die USA ist jetzt bei 700.000+ Toten. — Marcus Cyron (@MarcusCyron) September 28, 2021

In Russland sind nach jüngsten Zahlen erst knapp 30 Prozent der Bevölkerung doppelt geimpft – obwohl das Land im August 2020 das weltweit erste Vakzin freigegeben hatte. Angesichts von täglich mehr als 20.000 Neuinfektionen wächst in der Bevölkerung die Sorge, dass es neue Beschränkungen geben könnte. Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte der Staatsagentur Ria Nowosti, das entscheide jede Region für sich. Die Behörden seien mit «besonderen Befugnissen» ausgestattet.

(L'essentiel/dpa)