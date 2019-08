Trump will Xi wegen Hongkong treffen

I know President Xi of China very well. He is a great leader who very much has the respect of his people. He is also a good man in a »tough business. I have ZERO doubt that if President Xi wants to quickly and humanely solve the Hong Kong problem, he can do it. Personal meeting?– Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 14, 2019

In der Hongkong-Krise hat US-Präsident Donald Trump offenbar ein persönliches Treffen mit Chinas Staatschef Xi Jinping vorgeschlagen. Trump schrieb am Mittwoch auf Twitter, Xi könne die Krise in Hongkong «schnell und menschlich lösen», wenn er das wolle.

Er fügte hinzu: «Persönliches Treffen?» Trump machte dabei eine Einigung mit China im Zollstreit davon abhängig, wie sich das Regime in Peking gegenüber den Demonstranten in Hongkong verhält. «Natürlich will China einen Deal. Lasst sie erst Hongkong menschlich behandeln», schrieb Trump.

Good things were stated on the call with China the other day. They are eating the Tariffs with the devaluation of their currency and »pouring money into their system. The American consumer is fine with or without the September date, but much good will come from the short.....– Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 14, 2019

..deferral to December. It actually helps China more than us, but will be reciprocated. Millions of jobs are being lost in China to other non-Tariffed countries. Thousands of companies are leaving. Of course China wants to make a deal. Let them work humanely with Hong Kong first!– Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 14, 2019

Zuvor hatte sich die US-Regierung «zutiefst besorgt» angesichts von Berichten über chinesische Truppenbewegungen an der Grenze zu Hongkong gezeigt. Washington fordere Peking «nachdrücklich» auf, das «hohe Maß an Autonomie» Hongkongs zu respektieren, erklärte ein Sprecher des US-Außenministeriums.

Seit Wochen protestieren Demokratie-Aktivisten in der chinesischen Sonderverwaltungszone gegen die pekingtreue Regierung. Die Furcht vor einer militärischen Eskalation nahm zuletzt zu. Chinesische Medien berichteten, dass die Volksbefreiungsarmee zahlreiche Militärfahrzeuge zu «Übungszwecken» in die südchinesische Metropole Shenzhen entsandt habe, die an der Grenze zu Hongkong liegt. Auch Trump erklärte unter Verweis auf die US-Geheimdienste, Peking habe Truppen an die Grenze zu Hongkong geschickt.

