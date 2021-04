Jill Biden läuft mit Leder-​​Mini und Netzstrümpfen auf

Die First Lady der USA, Jill Biden, überraschte kürzlich die Öffentlichkeit. Bei ihrer Ankunft in Maryland stieg die 69-Jährige in einee kurzen Leder-Jacke, gemusterten Strumpfhose und schwarzen Stiefeletten aus der Präsidentenmaschine Air Force One. Es dauerte nicht lange, bis die Internetgemeinde reagierte. Ihr neuer Stil wurde von «billig» bis «elegant» beschrieben.

Andere prangerten in der Folge Sexismus an: Warum wird die First Lady überhaupt auf ihren Look reduziert und dafür kritisiert? Sie habe ja schöne Beine und dürfe sich gerne in einer kurzen Jacke zeigen – aber würde es kritisiert, wenn Jills Mann Joe mit einer Biker-Lederhose aus dem Flieger steigen würde?

Ja, meint etwa CNN in einem Kommentar: Es gehe in der Diskussion weder um Geschlecht noch Alter. Vielmehr sei die Frage, ob jemand in der Rolle der First Lady sich in einem möglicherweise polarisierenden Outfit präsentieren soll.

Als Frau darf sie tragen, was sie will. Aber als First Lady?

Jill Biden hat zwar Erfahrung in dieser Hinsicht, war sie doch acht Jahre lang die Ehefrau des Vizepräsidenten der USA. «Sie muss wissen, dass sie ständig von Kameras begleitet wird und dass ein kontroverser Modestil zu unnötig spaltenden Reaktionen führen würde», kommentiert CNN. Es sei nicht so, dass Jill Biden als Frau nicht das Recht habe, sich provokativ anzuziehen. Aber Jill Biden, die First Lady der Vereinigten Staaten, müsse bedenken, dass sie jetzt eine Vorbildfunktion für ein ganzes Land habe. Dresscode inklusive.

Auf Twitter wird der Look von Jill Biden mit einem ähnlichen Outfit der früheren First Lady Melania Trump verglichen. Die Frage dazu: «Bei wem sieht das Outfit besser aus?»

Die Meinungen gehen weit auseinander: Die einen fanden Jill Bidens Outfit «billig» ...

… während andere es als «elegant» bezeichnen.

(L'essentiel/Karin Leuthold)