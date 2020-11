Trump will Auszählung stoppen lassen

Der amtierende und möglicherweise auch zukünftige US-Präsident Donald Trump hat im Weißen Haus vor laufenden Kameras ein Statement zur Wahl abgegeben. Mit dabei war auch seine Familie, darunter Jared Kushner und Ivanka Trump. Masken trugen seine Angehörigen keine.

«Ich möchte den amerikanischen Menschen für ihre Unterstützung danken. Eine armselige Gruppe Menschen möchte diese Leute, die mich unterstützen, diskreditieren.»

«Wir gewinnen alles», behauptete Trump, was nachweislich falsch ist. Er bezeichnete die bisherige Wahlnacht als «einzigen Erfolg». Er zeigte sich beeindruckt, dass er Florida und Ohio gewonnen hat.

« Wir brauchen diesen Staat nicht »

Trump behauptete, er habe Georgia gewonnen. Laut CNN und New York Times stehen die Resultate dort allerdings noch aus. In Arizona liegt Trump zurück. «Wir brauchen diesen Staat nicht», so Trump. Und: Obwohl Pennsylvania noch nicht ausgezählt ist, erklärte sich Trump bereits zum Sieger.

«Es ist unmöglich, mich in Pennsylvania aufzuholen», so Trump. Er sagt wiederholt: «Schaut euch die Zahlen an!» Trump zeigte sich siegessicher. Biden habe keine Chance gegen ihn. Er behauptete: «Wenn Biden verliert, wird er uns ohnehin verklagen. Das habe ich von Anfang an gesagt» Gleichzeitig warnte der US-Präsident vor möglichem Wahlbetrug durch die vollständige Auszählung der Stimmen, die in manchen Staaten erst in den kommenden Tagen erfolgen soll. Trump kündigte an, vor das oberste US-Gericht zu ziehen, um eine weitere Auszählung der Stimmen zu stoppen.

Auch Vizepräsident Mike Pence schlug ähnliche Töne an: «Die amerikanische Bevölkerung hat sich für vier weitere Jahre Trump entschieden» Er gibt sich weniger absolut als Trump: «Wir sind auf dem Weg zum Sieg.»

