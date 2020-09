Will Meghan erste US-​​Präsidentin werden?

Die neuen Gerüchte kommen nicht von ungefähr: Am vergangenen Mittwoch hat Time ein rund zweiminütiges Video geteilt, in dem Herzogin Meghan und Prinz Harry (36) US-Bürger zum Wählen aufrufen. «Alle vier Jahre hören wir dasselbe, dass dies die wichtigste Wahl in unserem Leben ist. Aber diese ist es wirklich», sagt Herzogin Meghan in der Videobotschaft aus ihrem Garten im kalifornischen Santa Barbara.

Es war nicht das erste Mal, dass sich die 39-Jährige in den vergangenen Monaten zum aktuellen politischen Geschehen äußerte: Im Juni etwa überraschte sie die Absolventinnen ihrer ehemaligen High School mit einer emotionalen Rede zum Tod von George Floyd und im August veröffentlichte Meghan ein Gespräch mit Frauenrechts-Ikone Gloria Steinem (86).

Insider glauben, dass sie in der Politik hoch hinaus will

Nun soll die Herzogin sogar Ambitionen für die US-Präsidentschaft 2024 hegen: «Einer der Gründe, warum sie so sehr daran interessiert war, ihre amerikanische Staatsbürgerschaft nicht aufzugeben, war, dass sie sich die Möglichkeit offen hält, in die Politik zu gehen», sagt eine enge Freundin der Royals in einer neuen Story von Vanity Fair. Sollten Meghan und Harry jemals ihre Titel am britischen Hof aufgeben, so die Quelle, «würde Meghan ernsthaft in Betracht ziehen, für die US-Präsidentschaft zu kandidieren».

Herzogin Meghan hat sich zu den Gerüchten nicht geäußert. Fest steht, dass sie sich für eine dermaßen steile politische Karriere ziemlich sputen müsste, immerhin steht ja noch ein Megaprojekt in den Startlöchern: Wie kürzlich publik wurde, werden die Sussexes ein halbes Jahr nach ihrem Rücktritt als ranghohe Mitglieder der britischen Königsfamilie ins Filmgeschäft eintreten. Das Paar hat einen mehrjährigen Vertrag mit dem Streaming-Giganten Netflix unterzeichnet – und wird bald Filme und Serien produzieren.

(L'essentiel/Christina Duss)