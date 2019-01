China kritisiert Huawei-​​Anklage scharf

China hat die US-Anklageerhebung gegen den Technologiekonzern Huawei und dessen Finanzchefin Meng Wanzhou scharf kritisiert. Ein Sprecher des chinesischen Außenministerium sprach am Dienstag von «politischen Motivationen und politischen Manipulationen» hinter den Vorwürfen. Die USA würden bereits seit einiger Zeit gegen bestimmte chinesische Unternehmen vorgehen und diese «diskreditieren», um deren «legitime und legale Aktivitäten abzuwürgen».

Huawei selbst wies die Vorwürfe des US-Justizministeriums zurück und äußerte sich «enttäuscht» über die Anklage.

Auslieferungsgesuch

Das US-Justizministerium hatte am Montag wegen mutmaßlicher Verstöße gegen die Iran-Sanktionen in 13 Punkten Anklage gegen Huawei, Finanzchefin Meng und zwei Tochterunternehmen des Konzerns erhoben. Zwei Huawei-Tochterunternehmen wird zudem in zehn weiteren Anklagepunkten Industriespionage zur Last gelegt.

Die USA verlangen zudem die Auslieferung von Wanzhou. Das gab US-Justizminister Matthew Whitaker am Montag in Washington bekannt.

