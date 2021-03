388.000 Tote in zehn Jahren Syrien-​​Krieg

Unter den getöteten 117.000 Zivilisten seien auch 22.000 Kinder. Das teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Sonntag vor dem zehnten Jahrestag des Konflikts am Montag mit.

«Alles begann, als einige Jugendliche in der Stadt Daraa festgenommen und gefoltert wurden, weil sie Parolen gegen Baschar al-Assad gekritzelt hatten. Proteste brachen am 15. März 2011 aus und breiteten sich bald über Syrien aus. Der Diktator antwortete mit rücksichtsloser Gewalt gegen friedliche Demonstranten. Schließlich griff ein Teil von ihnen zu den Waffen, Deserteure schlossen sich ebenso an wie Islamisten. Das Militär antwortete mit Artillerie, Kampfhubschraubern, Kampfjets und chemischen Kampfmitteln gegen zivile Ziele. Die Hälfte des syrischen Volkes ist im In- wie im Ausland auf der Flucht. Assad und seine Schreckensherrschaft haben gewonnen, aber die Beute ist ein Haufen Ruinen.», so kommentiert die liberale schwedische Tageszeitung «Dagens Nyheter» den vor zehn Jahren begonnenen Konflikt im Bürgerkriegsland Syrien.

2014 war das tödlichste Jahr

Mit Hilfe Russlands und des Irans konnte die Regierung große Teile Syriens wieder einnehmen, aber der Staat ist in mehrere Gebiete geteilt mit ausländischen Soldaten im Land. Laut Beobachtungsstelle kontrollieren Regierungstruppen mit Verbündeten rund 60 Prozent Syriens.

2020 war den Aktivisten zufolge das Jahr mit der geringsten Zahl an Todesopfern in Syrien. Etwa 6800 Menschen wurden getötet. Grund für die Verringerung sei das «internationale Verlangen» nach einem Ende des Krieges. Das tödlichste Jahr sei 2014 mit mehr als 67.000 Todesopfern gewesen.

(L'essentiel/dpa)