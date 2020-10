Angst vor Niederlage von Trump steigt

Der 3. November und damit der Präsidentschafts-Wahltag in den USA rückt näher. In den Umfragen liegt nach wie vor Joe Biden vorne, die TV-Debatte und die Coronavirus-Infektion von Präsident Donald Trump haben den Vorsprung des Demokraten noch ausgebaut. Nun beginnen sich erste Republikaner öffentlich Sorgen zu machen. So beispielsweise Ted Cruz, der Trump 2016 beim Vorwahlkampf innerhalb der Grand Old Party unterlegen war. «Ich mache mir Sorgen», sagte der texanische Senator gegenüber dem Nachrichtensender CNBC. «Die Situation ist extrem volatil.» Die Spanne zwischen den möglichen Wahlresultaten sei so riesig wie er es noch nie erlebt habe, sagt Cruz.

«Es könnte eine fantastische Wahl geben. Donald Trump könnte wiedergewählt werden und wir den Senat und das Repräsentantenhaus gewinnen», so Cruz. «Vielleicht wird es aber auch schrecklich. Wir könnten das Weiße Haus verlieren und beide Parlamentskammern. Es könnte ein Blutbad vom Ausmaß eines Watergate geben.»

Nach dem Watergate-Skandal und dem Rücktritt von Präsiden Richard Nixon erlitten die Republikaner bei den sogenannten Midterms 1974 eine empfindliche Niederlage. Die Demokraten bauten ihren Vorsprung in beiden Kammern aus und erreichten im Repräsentantenhaus sogar eine Zweidrittels-Mehrheit. Bei den Präsidentschaftswahlen 1976 wurde mit Jimmy Carter ein Demokrat Präsident.

Donald Trump macht Senatoren nervös

Die Nervosität scheint deshalb derzeit bei den republikanischen Senatoren besonders groß. Wie der Guardian berichtet, echauffierte sich Martha McSally (Arizona) über die Attacken von Donald Trump gegen ihren Vorgänger John McCain. «Ganz ehrlich, das regt mich auf, wenn er das macht», sagte McSally diese Woche in einer Debatte. Auch John Cornyn (Texas) kritisierte den US-Präsidenten: Er habe Verwirrung um das Coronavirus gestiftet und sei unachtsam gewesen, als sich die Pandemie verbreitete.

