Trump spielt Golf, während er die Wahl verliert

Das amerikanische Volk hat entschieden: Donald Trump ist abgewählt. Seinem demokratischen Gegner Joe Biden hat der Republikaner bislang noch nicht gratuliert. In der letzten Woche forderte der 74-Jährige wiederholt, die Stimmen sollten nicht mehr gezählt werden («Stop the count!») und drohte Staaten, in denen er weniger Stimmen hatte als Biden, mit rechtlichen Schritten und einer Neuauszählung. Am Samstag um zirka 10.30 Uhr (Eastern Time Zone) stand das Ergebnis endlich fest.

Wie hat Trump die letzten Stunden vor seiner Abwahl verbracht?

Die BBC-Reporterin Tara McKelvey begleitete den Präsidenten am Morgen vor der Bekanntgabe des Ergebnisses. Am Samstagmorgen verließ Trump das Weiße Haus. Gekleidet in seinem Golfoutfit samt Windjacke, dunkler Hose und weißem «Make America Great Again»-Hut. Zuvor setzte er noch ein paar wutentbrannte Tweets über den angeblichen Wahlbetrug ab.

In seinem Golfclub Trump National in Sterling, Virginia etwa 40 Kilometer vom Weißen Haus entfernt schlug Trump ein paar Bälle. Wie McKelvey Trumps Haltung beschreibt, habe er Selbstbewusstsein ausgestrahlt. Bei seinen Beratern war dies jedoch nicht auszumachen, viel mehr hätten sie «zerknirscht» gewirkt.

Als seine Abwahl bekannt wurde, spielte er gerade Golf

Als CNN und die Nachrichtenagentur AP das Ergebnis verkündeten, spielte Trump gerade Golf. Ein Foto zeigt ihn, wie er neben einem Golfwagen steht. «Die Wahl ist noch lange nicht vorbei», sagte er laut BBC. Biden wurde fälschlicherweise als Sieger ausgerufen.

Außerhalb des Golfclubs warteten Journalisten auf ein erstes Statement des soeben abgewählten Präsidenten. Stunden vergingen. Dann begab sich der Trump Konvoi zurück zum Weißen Haus und zog an Menschenansammlungen vorbei, die Trumps Abwahl feierten. Laut McKelvey nahm Donald Trump diesmal den Seiteneingang, welchen er eher selten nehme. Anstatt der selbstbewussten Haltung vom Morgen seien seine Schultern eingefallen und sein Kopf gesenkt gewesen. Den Journalisten warf er kurz einen Blick zu und hob den Daumen.

Wenig später ist Trump wieder auf Twitter aktiv und schreibt: «Schlimme Dinge geschehen.» Und: Er sei der Gewinner der Wahl. Laut McKelveys Beobachtung hat man Trump die Niederlage angesehen: «Als Trump sich durch die Tür des Weißen Hauses duckte, war sein Stolz verschwunden.»

(L'essentiel/Bianca Lüthy)